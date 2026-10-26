Nhan Phúc Vinh hóa xạ thủ vô địch thế giới trong “Viên đạn cuối cùng”

ANTD.VN - Bộ phim "Viên đạn cuối cùng" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chính thức hé lộ hình ảnh đầu tiên của dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ hành trình chinh phục HCV Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016.

Không chỉ tái hiện một cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam, bộ phim còn đi sâu vào những áp lực, thất bại và góc khuất phía sau ánh hào quang. Đó còn là câu chuyện về tình cha con, tình đồng đội và những mối quan hệ được thử thách bởi khác biệt văn hóa, ngôn ngữ. Đằng sau chiến thắng lịch sử là hành trình của những con người phải học cách thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng nhau để tiến gần hơn đến mục tiêu chung.

Hình ảnh đầu tiên của dự án "Viên đạn cuối cùng" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

Khoảnh khắc trước phát súng quyết định

Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào Tết Dương lịch 2027. Đảm nhận vai chính Hoàng Xuân Vinh, Nhan Phúc Vinh đối mặt với thử thách tái hiện một nhân vật có thật, với phong thái, giọng nói và những thói quen đặc trưng đã quen thuộc với công chúng.

Chia sẻ về lựa chọn diễn viên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: “Tìm một diễn viên nam có thể đóng Hoàng Xuân Vinh rất khó. Ngoài Nhan Phúc Vinh, tôi chưa nghĩ ra được ai”.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Theo đạo diễn, điều khiến anh lựa chọn Nhan Phúc Vinh không chỉ nằm ở sự thẳng thắn và khiếu hài hước có nét tương đồng với xạ thủ ngoài đời, mà còn ở niềm đam mê thể thao mãnh liệt của nam diễn viên. Với đạo diễn, thần thái của một người thực sự yêu và sống cùng thể thao là điều không dễ tìm thấy ở bất kỳ diễn viên nào. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Nhan Phúc Vinh có thể mang đến hình ảnh một vận động viên thuyết phục trên màn ảnh.

Trong quá trình phát triển kịch bản, đạo diễn cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp với Hoàng Xuân Vinh để tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Phim dựa trên những chất liệu có thật, đồng thời sử dụng một số tình tiết hư cấu nhằm phục vụ việc kể chuyện điện ảnh.

Không chỉ là câu chuyện về một tấm Huy chương Vàng Olympic

Bên cạnh hành trình thi đấu của Hoàng Xuân Vinh, "Viên đạn cuối cùng" khai thác những mối quan hệ phía sau một đội tuyển thể thao: tình cha con với những khoảng cách và kỳ vọng khó nói thành lời; tình đồng đội được hình thành qua cạnh tranh, va chạm và sẻ chia; cùng hành trình kết nối giữa HLV Hàn Quốc Park Chung Gun và các xạ thủ Việt Nam.

Khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa ban đầu tạo nên những bất đồng, khiến việc huấn luyện và phối hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng qua thời gian, những mâu thuẫn ấy dần được hóa giải bằng sự thấu hiểu, niềm tin và mục tiêu chung. Mối quan hệ giữa HLV và vận động viên vì thế trở thành một trong những tuyến cảm xúc quan trọng của bộ phim.

Thông qua những câu chuyện đan xen, "Viên đạn cuối cùng" đưa khán giả trở lại khoảnh khắc Hoàng Xuân Vinh làm nên kỳ tích tại Olympic Rio 2016. Từ đó, dự án mở ra những lát cắt đời thường phía sau vinh quang, nơi gia đình, đồng đội và những người thầy đều góp phần định hình hành trình của một vận động viên.

Chia sẻ về niềm cảm hứng thực hiện dự án "Viên đạn cuối cùng", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: “Tôi nghĩ Hoàng Xuân Vinh là một cái tên mà gần như người Việt Nam nào cũng biết và cảm thấy tự hào khi nhắc đến. Thành tích giành hai huy chương tại một kỳ Olympic của anh thực sự rất đặc biệt, và đến nay vẫn là một dấu mốc mà chưa vận động viên Việt Nam nào chạm tới.

Khi có cơ hội gặp anh Vinh, được trực tiếp nghe anh kể về câu chuyện của mình, tôi mới có dịp hiểu hơn về hành trình phía sau những thành tích ấy. Và khi cơ hội làm bộ phim này đến, tôi cảm thấy đó là một cơ hội rất đáng trân trọng. Tôi thực sự muốn tham gia dự án, không chỉ bởi đây là câu chuyện về một kỳ tích thể thao của Việt Nam, mà còn bởi tôi có cơ hội được tiếp cận câu chuyện ấy từ chính người trong cuộc và chuyển tải nó lên màn ảnh rộng”.

Dàn diễn viên Việt - Hàn cùng tái hiện đấu trường Olympic

Bên cạnh Nhan Phúc Vinh trong vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, "Viên đạn cuối cùng" quy tụ dàn diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc. Lee Kyung Young đảm nhận vai HLV Park Chung Gun, Lee Jung Eun vào vai vợ của HLV Park, Thanh Hương hóa thân thành HLV Nguyễn Thị Nhung, trong khi Jung Il Woo đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong Oh - một trong những đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh.

Nhan Phúc Vinh dành nhiều thời gian tập luyện trên phim trường

Sự góp mặt của dàn diễn viên hai quốc gia không chỉ góp phần tái hiện môi trường thi đấu quốc tế mà còn mở ra những mối quan hệ đan xen giữa các nhân vật. Đặc biệt, câu chuyện về HLV Park Chung Gun và các xạ thủ Việt Nam khai thác những bất đồng ban đầu do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, cùng quá trình từng bước xây dựng sự thấu hiểu và niềm tin trong hành trình hướng đến mục tiêu chung.

Sự kết hợp giữa dàn diễn viên hai quốc gia cùng quá trình phối hợp với các cố vấn chuyên môn Việt Nam và Hàn Quốc góp phần tái hiện những trận đấu bắn súng đỉnh cao, nơi độ chính xác, khả năng kiểm soát tâm lý và bản lĩnh thi đấu được đặt lên hàng đầu.

Điều khiến đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trân trọng nhất trong quá trình hợp tác này là cảm giác mọi người thực sự cùng nhau làm nên bộ phim, chứ không đơn thuần hoàn thành phần việc của mỗi người. Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa đôi khi khiến việc trao đổi mất nhiều thời gian hơn, nhưng khi tất cả đều có chung sự tận tâm với tác phẩm, cả hai bên vẫn tìm được tiếng nói chung.

Với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ - người từng ghi dấu ấn qua "Cuộc đời của Yến", "Viên đạn cuối cùng" tiếp tục hướng đến cách kể chuyện đặt con người phía sau những cột mốc lịch sử vào trung tâm. Bộ phim kết hợp không khí căng thẳng của thể thao đỉnh cao với câu chuyện về gia đình, tình đồng đội và những mối quan hệ phải trải qua thử thách để tìm được tiếng nói chung.

"Viên đạn cuối cùng" dự kiến khởi chiếu tại rạp vào Tết Dương lịch 2027.