Nữ Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ ‘chưa từng gặp ma, song vẫn hét khi thấy gián’

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa mới chia sẻ một câu chuyện khá đặc biệt về cuộc sống tại dinh thự chính thức: bà từng không nỡ giết một con gián và khi nó bị nhân viên xử lý, bà lại cảm thấy “hơi cô đơn, hoặc có lẽ là buồn”.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lần đầu tiên chia sẻ cảm giác cô đơn trên mạng xã hội

Theo báo The Telegraph ngày 24-8, bà Takaichi, 65 tuổi, kể câu chuyện trên trong loạt bài đăng dài trên mạng xã hội, khi trả lời những câu hỏi của người dân về cuộc sống bên trong dinh thự Thủ tướng ở trung tâm Tokyo.

Một trong những câu hỏi bà thường nhận được là liệu đã từng gặp những “bóng ma” được đồn đại xuất hiện tại dinh thự hay chưa.

“Tôi chưa bao giờ gặp ma, nhưng cho đến gần đây, tôi vẫn là người hét lên khi nhìn thấy con gián”, bà Takaichi viết.

Theo nữ Thủ tướng, bà luôn chú ý giữ vệ sinh nơi ở, từ lau sàn dưới bàn ăn, bỏ thức ăn thừa vào thùng rác có nắp kín đến rửa và phân loại các hộp nhựa. Vì vậy, bà rất bất ngờ khi một ngày phát hiện một con gián chạy ngang qua chân.

Tuy nhiên, thay vì diệt “vị khách không mời”, bà Takaichi quyết định để nó sống.

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Nữ Thủ tướng giải thích rằng từ nhỏ bà đã yêu thích bộ truyện tranh Phoenix của họa sĩ manga nổi tiếng Osamu Tezuka.

Tác phẩm đề cập đến quan niệm luân hồi và sự tiếp nối của sự sống dưới những hình thức khác nhau, để lại ảnh hưởng sâu sắc đối với bà.

“Có lẽ vì vậy mà ngay cả khi đã trưởng thành, tôi vẫn không thể tự tay giết côn trùng, kể cả gián”, bà viết.

Bà Takaichi thậm chí nghĩ rằng con gián xuất hiện trong dinh thự cũng có thể là “một phần của vòng luân hồi dài của sự sống”, nên trong một thời gian đã âm thầm chịu đựng và hy vọng nó tự tìm đường rời đi.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi các thư ký của bà biết được sự việc. Một người lập tức tuyên bố sẽ “xử lý” con gián vì vấn đề vệ sinh. Sau chiến dịch diệt côn trùng, những con gián không còn xuất hiện.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi cô đơn, hoặc có lẽ là buồn”, bà Takaichi chia sẻ.

Nữ Thủ tướng cho biết thích làm việc một mình hơn là có đội ngũ nhân viên đông đảo vây quanh

Câu chuyện thu hút chú ý của người dân Nhật Bản không chỉ bởi sự hài hước mà còn hé lộ phần nào cuộc sống ít người biết của nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Bà Takaichi nổi tiếng với lịch làm việc dày đặc, thường xuyên làm việc vào cuối tuần và tới tận tối muộn. Sau khi nhậm chức, bà từng cho biết có những giai đoạn chỉ ngủ từ 0-3 giờ mỗi đêm.

Tháng 7 vừa qua, bà vui mừng chia sẻ rằng cuối cùng đã có thể ngủ được 5 giờ - điều mà bà nói là “lần đầu tiên sau một thời gian dài”.

Nữ Thủ tướng cũng cho biết bà ưu tiên làm việc tại dinh thự chính thức thay vì Văn phòng Thủ tướng, nhằm giảm số lượng nhân viên và lực lượng an ninh phải phục vụ.