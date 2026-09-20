Làm rõ nhóm 3 đối tượng gây ra 5 vụ trộm xe máy

ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm xe máy, Công an xã Sóc Sơn, Hà Nội nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét và làm rõ nhóm 3 đối tượng liên quan đến 5 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn.

Công an xã Sóc Sơn ghi lời khai đối tượng

Theo Công an xã Sóc Sơn, nhóm đối tượng gồm 3 người đều có hộ khẩu tại xã Trung Giã, trong đó có 2 học sinh Trường THCS Bắc Sơn và 1 đối tượng đã nghỉ học. Qua đấu tranh, lực lượng Công an bước đầu xác định nhóm này đã thực hiện 5 vụ trộm cắp, lấy 5 xe máy các loại trên địa bàn xã Sóc Sơn, xã Quang Minh và địa bàn Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Phương thức hoạt động của nhóm khá đơn giản. Các đối tượng rủ nhau đi trộm cắp xe máy của người dân tại những khu vực đông dân cư, lựa chọn những phương tiện để ở vị trí ít được chú ý rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt. Số xe máy lấy được được các đối tượng sử dụng để đi lại, đồng thời phục vụ việc mua đồ dùng cá nhân và thuốc lá.

Đáng chú ý, trước khi bị phát hiện tại Sóc Sơn, các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tại một số địa phương khác và đều không bị phát hiện ngay sau khi gây án. Tuy nhiên, khi thực hiện vụ trộm trên địa bàn xã Sóc Sơn, hành vi của nhóm đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng Công an.

Theo chỉ huy Công an xã Sóc Sơn, ngày 16-9, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy tại thôn Phù Mã, xã Sóc Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét dấu vết liên quan. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng khoanh vùng, xác định nhóm đối tượng nghi vấn và tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi.

Từ vụ việc được trình báo trên địa bàn, lực lượng Công an tiếp tục mở rộng xác minh, qua đó bước đầu làm rõ thêm các vụ trộm cắp xe máy mà nhóm đối tượng đã thực hiện tại Sóc Sơn, Quang Minh và Yên Phong. Việc đấu tranh mở rộng không chỉ giúp làm rõ hành vi của các đối tượng mà còn góp phần xác định tài sản bị chiếm đoạt, phục vụ công tác xử lý và thu hồi tài sản theo quy định.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò của việc tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng tin báo của người dân ngay từ cơ sở. Từ thông tin ban đầu về một vụ mất trộm, lực lượng Công an xã Sóc Sơn đã tập trung xác minh, truy xét, làm rõ nhóm đối tượng và mở rộng điều tra các vụ việc liên quan.

Hiện Công an xã Sóc Sơn đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu, làm rõ đầy đủ hành vi của các đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật. Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản phương tiện, lựa chọn vị trí gửi xe an toàn, sử dụng khóa chống trộm và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra mất tài sản.