Kịp thời giải cứu 2 người thoát khỏi đám cháy tại phường Hoàng Mai

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 và phân đội Linh Đàm, Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời giải cứu 2 người an toàn.

Sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, người dân được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra tình trạng sức khỏe, sơ cứu và hỗ trợ chăm sóc ban đầu tại hiện trường

5 giờ 12 phút ngày 27/9/2026, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy cháy nhà dân ở ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 và phân đội Linh Đàm cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lối thoát khẩn cấp giúp người dân tự thoát nạn khi có cháy xảy ra

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng và 1 tum, với diện tích khoảng 30m2/sàn; khu vực cháy xuất phát tại tầng 1 chất cháy chủ yếu là các vật dụng dễ bắt cháy, có tốc độ cháy lan nhanh. Do đám cháy đã xảy ra trong một khoảng thời gian trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, tạo ra nhiều khói và khí độc có nguy cơ lan lên các tầng phía trên, gây khó khăn cho công tác trinh sát, tiếp cận và tổ chức chữa cháy. Qua nắm thông tin, lực lượng chữa cháy được biết còn người mắc kẹt trong khi ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 1 ngôi nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai phương tiện, lực lượng đến hiện trường vụ cháy

Trước tình hình trên, Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo lực lượng tổ chức trinh sát, xác định vị trí người bị nạn; phân công CBCS tiếp cận qua tầng tum nhà liền kề, phối hợp với người dân đưa 2 người thoát nạn ra nơi an toàn. Hai mũi lăng B được triển khai tiếp cận trực tiếp khu vực xảy ra cháy, tổ chức phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, đồng thời cử cán bộ mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở... di chuyển lên các tầng của ngôi nhà để tìm kiếm người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH mang theo thiết bị bảo hộ, bình thở tiến sâu vào bên trong ngôi nhà, tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt và triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bằng các biện pháp nghiệp vụ và việc áp dụng linh hoạt các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, đến 5 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, phối hợp cùng người dân đưa 2 người trong nhà thoát nạn an toàn qua nhà liền kề và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe; đồng thời tổ chức bảo vệ tài sản tại các tầng phía trên của công trình. Trước đó có 4 người dân tự thoát nạn qua lối thoát khẩn cấp ra ngoài.

Sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, người dân được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra tình trạng sức khỏe, sơ cứu và hỗ trợ chăm sóc ban đầu tại hiện trường

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các hộ gia đình chủ động rà soát, bố trí lối thoát nạn an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của công trình; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các nguồn sinh nhiệt, nguồn lửa và trang bị phương tiện PCCC cần thiết. Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng thoát nạn theo lối an toàn và báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.