Khởi tố bị can vì làm sai lệch số liệu quan trắc

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, 28 bị can về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

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Cụ thể, tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), đã khởi tố 1 giám đốc và 1 nguyên giám đốc trung tâm tại TP HCM; 1 phó giám đốc trung tâm tại Đà Nẵng; 2 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 1 nhân viên tại Hà Nội.

Tại Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), đã khởi tố 1 giám đốc, 1 phó giám đốc trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động; 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng tại Hà Nội; 1 phân viện trưởng, 1 phó phân viện trưởng, 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng tại phân viện ở miền Trung.

Tại Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch (thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương) đã có 5 người bị khởi tố, gồm 1 giám đốc trung tâm, 1 phó giám đốc trung tâm; 1 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng.

Tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hóa chất (thuộc Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính) đã khởi tố 1 giám đốc trung tâm, 2 phó giám đốc trung tâm; 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 1 nhân viên.

Cơ quan CSĐT làm việc tại một đơn vị liên quan

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc. Những sự vi phạm này đã diễn ra trong thời gian dài.

Ngoài hành vi Giả mạo trong công tác đã bị khởi tố, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định vụ án còn có dấu hiệu của các tội Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các tài liệu, chứng cứ từ các nguồn giám định, trích xuất, phục hồi dữ liệu để làm rõ, mở rộng điều tra, kịp thời bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, giúp sức tích cực thực hiện hành vi phạm tội “Giả mạo trong công tác” cũng như điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến các hành vi phạm tội như trên.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án.