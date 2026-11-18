13h30
Sân 1: THPT Quốc Oai 3-1 THPT Việt Hoàng
Sân 2: THPT Xuân Phương 1-1 (pen: 3-1) THPT IVS Thanh Oai
Sân 3: THPT Hoài Đức C 1-1 (pen: 4-5) THPT Phúc Lợi
Sân 4: THPT Tự Lập 2-0 THPT Olympia
Sân 5: THPT Wellsrping 0-3 THPT Phan Bội Châu HĐ
14h30
Sân 1: THPT Lê Quý Đôn HĐ 1-1 (pen: 5-4) THPT Phenikaa
Sân 2: THPT Nguyễn Quốc Trinh 4-0 THPT Bình Minh HĐ
Sân 3: THPT Đồng Quan 0-1 THPT Lê Lợi HĐ
Sân 4: THPT Trần Quốc Tuấn 2-1 THPT Đông Mỹ
Sân 5: THPT Nguyễn Du Thanh Oai 3-0 THPT Đỗ Mười
15h30
Sân 1: THPT Chuyên Nguyễn Huệ 1-3 THPT Hữu Nghị T78
Sân 2: THPT Thạch Bàn 1-2 THPT Tây Hồ
Sân 3: THPT Galileo 0-5 THPT Chúc Động
Sân 4: THPT Ngọc Hồi 0-0 (pen: 9-10) THPT Văn Hiến
Sân 5: THPT Kim Liên 2-4 THPT Hà Nội Amsterdam