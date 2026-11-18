ANTD.VN - Nhà cầm quân người Brazil tôn trọng đội bóng 12 lần liên tiếp vô địch Malaysia - Johor Darul Ta'zim, đồng thời dành nhiều thời gian chia sẻ về trường hợp của Đình Bắc.

19h30 ngày 19-11, sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Johor Darul Ta'zim (JDT) tại lượt trận hai vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.

Đây là đội bóng mạnh nhất Malaysia với thành tích 12 lần vô địch quốc gia liên tiếp từ 2014 đến nay, lập kỷ lục thế giới 114 trận bất bại tại giải quốc gia.

HLV Polking phát biểu tại họp báo trưa 18-11 (Ảnh: Thuần Thư)

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV trưởng Polking của CLB Công an Hà Nội bày tỏ: "Đây là trận đấu lớn với chúng tôi. Đối thủ JDT có trình độ cao, gặt hái nhiều thành công thời gian qua. Bản thân tôi cũng từng theo dõi đối thủ này từ khi còn làm việc tại Thái Lan. Với chúng tôi, dù đối thủ là ai thì mục tiêu luôn rõ ràng: nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng cao nhất. Ngày mai trở lại sân nhà, dưới sự cổ vũ của CĐV nhà, chúng tôi tự tin đạt mục tiêu đề ra".

JDT có đội hình tương đương gần 500 tỉ đồng, gấp 2,5 lần chủ nhà, đặc biệt hàng công mạnh với nhiều ngoại binh, cầu thủ nhập tịch chất lượng.

"Chúng tôi đã theo dõi các trận gần đây của JDT. Họ có nhiều cầu thủ trình độ cao, từng thi đấu các nền bóng đá phát triển. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, song sẽ tính toán phương án hợp lý và mong muốn chơi được như phong cách thường chơi thời gian qua", HLV Polking bày tỏ.

Nhà cầm quân người Brazil dẫn chứng, mùa trước, đội cũng từng gặp đối thủ mạnh tương tự là Buriram Utd (Thái Lan) tại hai lượt trận chung kết và cũng vẫn áp dụng được những gì mà đội đã tập luyện, thi đấu như thời gian qua.

Công an Hà Nội là đội bóng có lịch thi đấu dày nhất trong số các đội V-League mùa này. Trước mắt là chuỗi 10 trận trong chỉ hơn 40 ngày. Trong đó, có những cầu thủ phải "cày ải" cả cấp CLB lẫn đội tuyển như Đình Bắc.

Đình Bắc vừa cùng ĐT Việt Nam đấu Kyrgyzstan tối 17-11

Khi được hỏi về việc sử dụng tiền đạo này ở trận tiếp JDT, HLV Polking giãi này nhiều suy nghĩ: "Tất cả chúng ta đều yêu mến Đình Bắc. Cậu ấy là một cầu thủ tốt và đang có phong độ ổn định. Nếu đưa lên bàn cân tầm quan trọng giữa nhiệm vụ ở CLB và ĐTQG, tôi hiểu ĐTQG luôn được ưu tiên.

Cậu ấy mới 22 tuổi, còn rất trẻ. Nhưng nếu thi đấu triền miên 50 trận/mùa, có thể phải đối mặt rủi ro. Cá nhân tôi không muốn đẩy Bắc vào tình cảnh rủi ro.

Nhân đây tôi cũng muốn đặt ra câu hỏi để tất cả cùng suy nghĩ: Những trận đấu nào sẽ là tối ưu nhất cho sự phát triển tài năng của Đình Bắc. Đành rằng thi đấu cho ĐTQG là quan trọng, nhưng hai trận tới tại C1 Đông Nam Á và C1 châu Á cũng đều rất chất lượng, bổ ích cho cậu ấy".

Cũng theo ông Polking, là HLV trưởng, ông phải đảm bảo thành tích CLB, hài hoà trong phương án sử dụng nhân sự.

"Đình Bắc mới đá 90 phút hôm qua (trận ĐT Việt Nam gặp Kyrgyzstan tại Casper Cup), nên ngày mai gặp JDT, tôi sẽ phải tính toán việc sử dụng cậu ấy như thế nào cho hợp lý", ông Polking nói thêm.