Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần rà soát lại cơ chế kiểm soát khói mù xuyên biên giới

ANTD.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 8-9 kêu gọi ASEAN rà soát lại các cơ chế xử lý khói mù xuyên biên giới, nhằm ngăn ngừa những tác động bất lợi đến sức khỏe người dân trong khu vực.

Tình trạng khói mù ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với cán bộ Bộ Trồng trọt và Hàng hóa tại Putrajaya, ông Anwar nhấn mạnh các bộ trưởng ASEAN cần đặc biệt chú ý vấn đề này bởi khói mù ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân, nhất là trẻ em và trẻ sơ sinh.

"Vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Tôi nghĩ các Bộ trưởng ASEAN cần xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, bởi vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống, đặc biệt là của trẻ em và trẻ sơ sinh. Chúng ta đã chứng kiến tình trạng này ở Serian, điều đó thực sự đáng lo ngại", ông Anwar nói.

Chất lượng không khí ở Serian, Malaysia được ghi nhận ở mức nguy hiểm vào sáng 8-9-2026

Sáng 8-9, chỉ số chất lượng không khí (API) tại Serian, bang Sarawak, Malaysia ghi nhận mức 302 tại trụ sở cảnh sát huyện, trở lại ngưỡng "nguy hiểm".

Theo thang đánh giá chất lượng không khí của Malaysia, chỉ số API từ 0-50 được coi là "Tốt", từ 51 đến 100 là "Trung bình", từ 101 đến 200 là "Không lành mạnh", từ 201 đến 300 là "Rất không lành mạnh", và từ 301 trở lên là mức "Nguy hiểm".

Trước đó, ngày 5-9 Malaysia đã ban bố tình trạng khẩn cấp về khói mù tại Serian. Tình trạng này mới được dỡ bỏ vào 7-9.

Đề cập nguyên nhân gây khói mù, ông Anwar cho rằng vấn đề đốt rác thải ngoài trời ở Indonesia cần được điều tra kỹ lưỡng, để xác định rõ nguyên nhân vụ cháy trước khi đưa ra hành động hay cáo buộc.

Trả lời câu hỏi về khả năng có công ty Malaysia hoạt động tại Indonesia vi phạm và gây ra khói mù hay không, Thủ tướng Malaysia khẳng định Kuala Lumpur sẽ tôn trọng mọi hành động pháp lý của Jakarta.

"Nếu có các công ty Malaysia liên quan, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho Indonesia hành động. Chúng tôi chắc chắn sẽ tôn trọng cách xử lý của họ và không bênh vực", ông Anwar nói.

Ông cũng khẳng định Malaysia sẽ không can thiệp hay bảo vệ bất kỳ công ty nào nếu kết quả điều tra cho thấy họ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật, gây ra tình trạng khói mù ở các nước láng giềng.