Biểu tình bùng phát tại Đức sau chiến thắng gây sốc của đảng cực hữu AfD

ANTD.VN - Hàng nghìn người Đức đã biểu tình phản đối đảng cực hữu “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD) sau chiến thắng mang tính bước ngoặt của đảng này trong cuộc bầu cử nghị viện bang.

Người biểu tình tuần hành tại trung tâm Berlin để phản đối đảng cực hữu “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD). Ảnh: EPA

Tại Cổng Brandenburg ở Berlin, những người biểu tình đã tổ chức một cuộc mít tinh ôn hòa ủng hộ dân chủ nhằm lên án AfD - một đảng có quan điểm chống người nhập cư, từng kêu gọi trục xuất hàng loạt người xin tị nạn cũng như cắt giảm sự hỗ trợ của nhà nước đối với năng lượng tái tạo...

Hôm 6-9, đảng này đã giành được kết quả tốt nhất từ ​​trước đến nay tại bang Saxony-Anhalt (thuộc khu vực Đông Đức cũ), tạo đà mạnh mẽ trước thềm các cuộc bầu cử khu vực tại Thủ đô Berlin và bang Mecklenburg-Western Pomerania (ven biển Baltic) vào ngày 20-9 tới.

Cảnh sát ghi nhận có 5.000 người biểu tình, trong khi ban tổ chức cho biết đã thu hút hơn 14.000 người tham gia chiến dịch vận động cử tri chống lại AfD. Các biểu ngữ trong đám đông có dòng chữ: “Chủ nghĩa phát xít không phải là một lựa chọn”, “Ngăn chặn đảng AfD mang tư tưởng Đức Quốc xã: chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và cắt giảm phúc lợi xã hội” và “Lịch sử đang dõi theo chúng ta”.

Cảnh sát ghi nhận có 5.000 người biểu tình, trong khi ban tổ chức cho biết đã thu hút hơn 14.000 người tham gia chiến dịch vận động cử tri chống lại AfD. Ảnh: Dpa Picture Alliance/Alamy

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử, những người tham gia cuộc mít tinh ở Berlin đã kêu gọi mọi người không nên buông xuôi hay tỏ thái độ hoài nghi, chán nản sau kết quả gây sốc hôm 6-9 khi AfD giành được gần 44% số phiếu bầu tại Saxony-Anhalt. Đây là kết quả tốt nhất của một đảng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan kể từ thời Đức Quốc xã.

Phát biểu trong cuộc mít tinh, ông Jens-Christian Wagner, Giám đốc khu tưởng niệm tại trại tập trung Buchenwald (nơi từng do Đức Quốc xã điều hành), cảnh báo rằng dù chưa giành được đa số tuyệt đối, AfD đang đứng trước ngưỡng cửa nắm quyền tại Saxony-Anhalt, đây là lần đầu tiên phe cực hữu làm được điều này kể từ sau Thế chiến II. Ông khẳng định tình trạng đó “không thể được chấp nhận trong sự im lặng”.

Theo truyền thông địa phương, hàng trăm người biểu tình phản đối AfD đã tập trung tại Potsdam (gần Berlin), đồng thời các cuộc mít tinh cũng được tổ chức tại Münster, Göttingen, Dresden, Aachen, Bamberg, Darmstadt và Halberstadt (thuộc bang Saxony-Anhalt) - nơi AfD giành được gần một nửa số phiếu bầu.