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Singapore xem xét dùng biện pháp 'thiến hóa học' để ngăn ngừa tội phạm tình dục

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Singapore ngày 9-9 cho biết đang cân nhắc áp dụng biện pháp điều trị chống androgen bằng dược phẩm, hay còn gọi là "thiến hóa học", như một biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn tội phạm tình dục.

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Singapore xem xét các hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm tình dục, đặc biệt khi nạn nhân là trẻ vị thành niên (Ảnh minh họa)

Trả lời chất vấn tại Quốc hội về việc có nên rà soát hình phạt và bổ sung biện pháp răn đe đối với các tội phạm tình dục nhắm vào trẻ em hay không, Bộ trưởng Nội vụ K. Shanmugam cho biết Chính phủ sẽ xem xét biện pháp này nếu có bằng chứng cho thấy nó giúp giảm tỷ lệ tội phạm.

"Chính phủ sẵn sàng xem xét các biện pháp như thiến hóa học nếu thấy rõ chúng có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tội phạm" - ông Shanmugam nói. Tuy nhiên, ông cho biết bằng chứng vẫn chưa đủ sức thuyết phục.

Các vụ tấn công tình dục ở Singapore đang gia tăng, với 762 vụ quấy rối tình dục và 261 vụ hiếp dâm trong tháng đầu năm 2026. Trung bình mỗi ngày có ít nhất một vụ hiếp dâm và vụ xâm hại tình dục.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, cảnh sát Singapore đang lưu giữ hồ sơ về những cá nhân bị kết án các tội nghiêm trọng, trong đó có tội phạm tình dục. Thông tin này sẽ được cung cấp cho các cơ quan liên quan khi sàng lọc ứng viên vào các vị trí có tiếp xúc thường xuyên với trẻ em và thanh thiếu niên.

Chính phủ cũng đang xem xét mở rộng diện sàng lọc sang nhiều vị trí khác có tiếp xúc với trẻ em. Trong đó có phương án áp dụng sàng lọc tự nguyện đối với các lĩnh vực chưa được quản lý.

Ông Shanmugam nhấn mạnh, Singapore hiện đã áp dụng hình phạt rất nghiêm khắc với các tội phạm tình dục nghiêm trọng liên quan đến trẻ vị thành niên.

Tội hiếp dâm hoặc xâm hại tình dục đối với trẻ dưới 14 tuổi không có sự đồng thuận sẽ bị phạt tù bắt buộc từ 8-20 năm và phạt ít nhất 12 roi.

"Thiến hóa học" là việc sử dụng thuốc để làm giảm ham muốn tình dục, thường được một số quốc gia áp dụng như biện pháp bổ sung sau khi mãn hạn tù đối với tội phạm tình dục.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Thuốc giảm ham muốn #Phòng chống tội phạm #Singapore

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