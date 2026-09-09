Quân đội Mỹ đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8-9 tuyên bố lực lượng Mỹ đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran trong hai cuộc tấn công riêng biệt, nhằm đáp trả các cuộc tập kích của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào tàu chiến Mỹ.

Hình ảnh tàu Iran bị tấn công trong thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ trên nền tảng X

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X của CENTCOM, vụ tấn công mới nhất diễn ra ngày 8-9 gần đảo Kharg của Iran. Trước khi tấn công, quân đội Mỹ đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi tàu.

"Lực lượng Mỹ đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi tàu trước khi các tàu bị trúng tên lửa và ngừng hoạt động", CENTCOM nêu rõ.

CENTCOM cũng cho biết tàu chiến Mỹ đã né tránh thành công các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran và tiếp tục tuần tra tại khu vực.

Trước đó, ngày 5-9, quân đội Mỹ cũng đã phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran sau khi IRGC cố gắng tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ.

CENTCOM khẳng định tất cả các nỗ lực của IRGC nhằm vào tàu chiến Hải quân Mỹ đều thất bại.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết, các cuộc tấn công mới nhất là "một phần của chiến dịch gây áp lực" nhằm vào nền kinh tế Iran, vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu thô.