Pháo hoa Nhật Bản thắp sáng bầu trời nước Mỹ

ANTD.VN - Pháo hoa sản xuất ở tỉnh Akita của Nhật Bản đã thắp sáng bầu trời tại một trong những lễ hội pháo hoa lớn nhất nước Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Ảnh: NHK

Sự kiện được tổ chức vào tối Chủ nhật vừa qua dọc theo một con sông nằm giữa bang Ohio và Kentucky của Mỹ. Đây là lần thứ 50 lễ hội được tổ chức, với hơn 15.000 quả pháo hoa được bắn lên bầu trời.

Trong số này có khoảng 500 quả được nhập khẩu từ một công ty pháo hoa ở thành phố Daisen, tỉnh Akita, đông bắc Nhật Bản, nơi nổi tiếng với cuộc thi pháo hoa Omagari. Những màn pháo hoa sử dụng kỹ thuật đặc biệt của Nhật Bản nhận được những tiếng reo hò cổ vũ từ đông đảo khán giả ở hai bên bờ sông.

Từng có thời điểm hoạt động xuất khẩu pháo hoa từ Nhật Bản sang Mỹ gần như bị đình trệ hoàn toàn. Theo thông tin được công bố, đây là lần đầu tiên sau khoảng 40 năm pháo hoa Nhật Bản lại được sử dụng tại sự kiện này.

Công ty Rozzi Fireworks ở bang Ohio phụ trách màn trình diễn pháo hoa lần này. Giám đốc công ty, bà Nancy Rozzi, đã dành 2 năm để xúc tiến việc nhập pháo hoa từ Akita và cũng đã nhiều lần đến thăm tỉnh.

Sau sự kiện, bà Rozzi cho biết pháo hoa Nhật Bản rất ngoạn mục, đẹp đến mức bà muốn được xem một màn trình diễn chỉ toàn là pháo hoa Nhật Bản. Bà bày tỏ hy vọng hoạt động hợp tác này sẽ tiếp tục trong tương lai.