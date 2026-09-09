Thủ tướng Đức lên tiếng về chiến thắng của đảng cực hữu AfD

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã loại trừ khả năng hợp tác với đảng “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD), sau chiến thắng của đảng cực hữu chống nhập cư này trong cuộc bầu cử nghị viện bang.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: NHK

Đảng AfD, được xếp vào nhóm cực hữu, đã giành được 39 ghế trong cuộc bầu cử hôm 6-9 tại bang Saxony-Anhalt ở miền Đông nước Đức, trở thành đảng lớn nhất trong nghị viện bang. Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu cầm quyền chỉ giành được 15 ghế, giảm 25 ghế so với kỳ bầu cử trước.

Phát biểu trước báo giới tại Thủ đô Berlin, Thủ tướng Merz cho biết các thành viên trong đảng của ông rất sốc vì không ngờ kết quả lại diễn ra như vậy. Tuy nhiên, ông cho rằng phải chấp nhận thực tế này.

Thủ tướng Merz nhắc lại lập trường không hợp tác với AfD trong việc thành lập chính quyền bang. Ông cho biết sẽ theo dõi cách một chính quyền do AfD dẫn dắt, nếu hình thành, xử lý các vấn đề liên quan đến nhóm thiểu số tại Saxony-Anhalt. Nhà lãnh đạo Đức nói rằng nếu có dấu hiệu vượt quá giới hạn, chính phủ liên bang sẽ làm hết khả năng để chấn chỉnh tình hình.

Đồng chủ tịch đảng AfD Alice Weidel kêu gọi các đảng khác hợp tác để thành lập chính quyền bang, do AfD không giành đủ đa số tuyệt đối 42 ghế. Tuy vậy, các đảng lớn đều bác bỏ lời kêu gọi này.

Nếu AfD đứng đầu chính quyền bang Saxony-Anhalt, đây sẽ là lần đầu tiên một đảng được công nhận là cực hữu lãnh đạo một chính quyền bang tại Đức kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.