Iran tuyên bố thiết lập 'khu vực cấm' bên ngoài eo biển Hormuz

ANTD.VN - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Mohsen Rezaei, cho biết nước này sẽ công bố một vùng hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới và đưa bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua khu vực này vào danh sách trừng phạt của Tehran.

Các tàu biển và tàu chở dầu trong eo biển Hormuz, ngoài khơi Musandam, Oman

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB được phát sóng tối 6-9, ông Rezaei cho biết khu vực này sẽ kéo dài từ "đường ranh giới nơi bắt đầu cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ đến khu vực eo biển Hormuz và bên trong Vịnh Ba Tư ở phía bên kia (eo biển)".

Ông Rezaei nói thêm rằng, các tàu đi vào khu vực này mà không có sự phối hợp với Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến bảo hiểm và việc đi lại qua tuyến đường thủy này trong tương lai.

Ông Rezaei cho biết động thái này là một phần của sự chuyển đổi chiến lược rộng hơn trong cách tiếp cận chiến tranh và ngoại giao của Iran, nhằm mục đích gia tăng áp lực lên Washington.

Eo biển Hormuz

Quan chức an ninh Iran nhấn mạnh, eo biển Hormuz đã hoàn toàn bị đóng cửa, bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng tàu thuyền và tàu chở dầu đang đi qua tuyến đường thủy này là "lời nói dối".

Mặc dù thừa nhận rằng một số tàu cố gắng vượt qua eo biển theo tuyến đường gần Oman, thường tắt hệ thống định vị để tránh bị phát hiện, ông Rezaei cho biết hầu hết các tàu đó đều "bị tấn công".

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Iran hiện chưa có ý định đánh chìm những tàu này vì những lo ngại về môi trường.

Ông Rezaei tiết lộ thêm rằng Iran đã lần đầu tiên thử nghiệm phóng tên lửa chống hạm do nước này tự sản xuất để tấn công một tàu chiến của Mỹ trong vòng 48 giờ qua, cảnh báo việc phong tỏa hải quân của Mỹ. "Loại tên lửa đặc biệt đó đã tạo ra địa ngục cho người Mỹ, và họ đã bỏ chạy", ông nói.

Iran công bố khu vực cấm ngoài eo biển Hormuz

Ông Rezaei khẳng định eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa trừ khi Mỹ thực hiện các bước thiết thực theo Bản ghi nhớ hòa bình được ký kết giữa Tehran và Washington hồi tháng 6 vừa qua.

Ông nói thêm rằng trong những ngày tới, một hành lang quốc tế mới do Iran và Oman chỉ định để đi qua eo biển sẽ được công bố, nhấn mạnh rằng hành lang này sẽ do Iran quản lý.

Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2, Tehran đã hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz, trong khi lực lượng Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào các tàu thuyền đi đến hoặc đi từ các cảng và khu vực ven biển của Iran.