Rơi trực thăng tại Malaysia, toàn bộ 5 người trên khoang tử nạn

ANTD.VN - Ngày 8-9, giới chức Malaysia xác nhận toàn bộ 5 người trên chiếc trực thăng gặp nạn tại bang Sarawak đã thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: Xinhua

Theo ông Galong Luang - Chủ tịch Ủy ban Quản lý Thảm họa Miri thuộc bang Sarawak, chiếc trực thăng rơi xuống gần sân bay Long Lellang vào khoảng 15h40 (theo giờ địa phương) chiều 8-9. 5 nạn nhân trên máy bay tử nạn bao gồm 1 phi công và 4 nhân viên Bộ Y tế Malaysia. Ông Luang nói rằng thông tin được cung cấp dựa trên báo cáo từ Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ và Bộ Y tế Malaysia.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad cho biết chiếc trực thăng khởi hành từ huyện Miri, ngoài phi công, những người trên máy bay gồm 1 bác sĩ, 1 trợ lý y tế và 2 điều dưỡng, tất cả đều đang thực hiện nhiệm vụ.

Danh tính bác sĩ này được xác định là Ainul Baroah Kamaruddin, đến từ Kelantan. Em dâu của bà, cô Nureez Mohd Pauzi, đã xác nhận tin bà qua đời trong một bài đăng trên Facebook sau vụ tai nạn. Hiện chưa rõ danh tính của 4 nạn nhân còn lại.

Các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc trực thăng đang bốc cháy, để lại vệt khói dài và bay ở tầm thấp. Cục Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết đây là trực thăng BO-105 mang số đăng ký 9M-LLF. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.