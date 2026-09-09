Hàn Quốc cử nhóm chuyên gia đánh giá an ninh tại eo biển Hormuz

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã cử một nhóm đánh giá thực địa đến eo biển Hormuz để thăm dò tình hình địa phương, bao gồm cả điều kiện chính trị và an ninh.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman ngày 6-9-2026

Hàn Quốc ngày 8-9 thông báo đã cử một nhóm chuyên gia tới Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) để đánh giá tình hình an ninh tại eo biển Hormuz, tuy nhiên khẳng định chưa có quyết định về việc triển khai quân đội đến khu vực này.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nhóm chuyên gia đã lên đường sang UAE vào cuối tuần qua và dự kiến trở về Hàn Quốc trong tuần này để báo cáo kết quả đánh giá.

Trước đó, ngày 5-9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đang xem xét các phương án, bao gồm cả biện pháp quân sự, nhằm hỗ trợ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ đã quyết định triển khai lực lượng. "Chưa có quyết định nào được đưa ra về việc triển khai quân đội", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh.

Eo biển Hormuz nhìn từ phía bờ biển Iran

Động thái của Seoul diễn ra trong bối cảnh giao thương qua eo biển Hormuz gần như tê liệt kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát từ ngày 28-2, gây gián đoạn nghiêm trọng thị trường năng lượng thế giới.

Theo Yonhap, việc cử nhóm đánh giá diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn, một phần do Seoul từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép buộc Hàn Quốc tham gia hỗ trợ chiến dịch tại Trung Đông. Tuy nhiên, Seoul phủ nhận việc Washington đặt ra thời hạn cụ thể yêu cầu triển khai quân.

Phản ứng trước thông tin Hàn Quốc cân nhắc tham gia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 7-9 cảnh báo bất kỳ hoạt động triển khai quân sự hay tham gia chiến dịch nào của nước ngoài tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz "được coi là sự hỗ trợ trực tiếp cho hành động gây hấn của Mỹ và sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng".