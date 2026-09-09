Video cận cảnh ‘tàu ngầm không người lái hiện đại nhất’ của Mỹ vừa bị Iran bắt giữ

ANTD.VN - Ngày 8-9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắt giữ “một trong những tàu ngầm thông minh, không người lái hiện đại nhất” của quân đội Mỹ.

IRGC công bố video về thiết bị được cho là tàu ngầm không người lái tiên tiến của Mỹ

IRGC đã công bố video về thiết bị được cho là tàu ngầm không người lái tiên tiến của Mỹ. Thiết bị không người lái (drone) này có khả năng thực hiện đa nhiệm vụ, từ lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo và giám sát, kiểm tra đường ống dẫn dầu/khí, cho đến hỗ trợ tác chiến chống tàu ngầm.

Hình ảnh ghi lại cho thấy một phương tiện hình trụ màu xám ánh kim, trông giống như ngư lôi, dài khoảng 5,8 mét, rộng 1,2 mét và nặng khoảng 2,7 tấn. Theo tuyên bố của IRGC, phương tiện này có thể hoạt động dưới nước tới 10 ngày và lặn sâu tối đa 6.000 mét.

Quân đội Iran xác định đây là mẫu drone Dive-LD do nhà thầu quốc phòng Mỹ Anduril Industries phát triển và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khẳng định rằng Iran chỉ thu giữ được một chiếc drone đời cũ bị trục trặc và không chứa bất kỳ thiết bị nhạy cảm nào.

Đại tá Hải quân Mỹ Tim Hawkins, Người phát ngôn CENTCOM, cho biết phương tiện này đang thực hiện nhiệm vụ giám sát vùng biển trong khu vực và “không thu thập dữ liệu nhạy cảm cũng như không mang theo bất kỳ thiết bị sonar hay radar mật nào”.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran. Vào cuối ngày 8-9, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông để đáp trả một cuộc tấn công trước đó của Mỹ nhằm vào các tàu chở dầu của Iran gần đảo Kharg.