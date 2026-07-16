Iran thả công dân Mỹ bị giam giữ từ năm 2024 giữa lúc căng thẳng leo thang

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-7 thông báo, Iran đã cho phép một công dân Mỹ bị giam giữ tại nước này từ tháng 12-2024 được tự do rời lãnh thổ.

Công dân Mỹ vừa được phóng thích Dena Karari

Động thái bất ngờ này diễn ra ngay giữa thời điểm Mỹ đang tiến hành các đợt không kích hủy diệt dồn dập vào các căn cứ quân sự của Iran.

"Cô ấy hiện đã rời khỏi Iran an toàn trong tình trạng sức khỏe tốt. Mỹ ghi nhận hành động thiện chí này từ phía Iran!", Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social.

Nữ công dân Mỹ vừa được phóng thích là cô Dena Karari. Theo luật sư Jared Genser, cô Karari đã bị mắc kẹt và giam giữ tại Iran kể từ tháng 12-2024 dưới những cáo buộc ngụy tạo. Hiện tại, cô đã an toàn và đang trên hành trình trở về Mỹ.

Mặc dù việc phóng thích Dena Karari được xem là một động thái ngoại giao hiếm hoi, giới quan sát nhận định việc này không đủ để làm dịu tình hình khi các hoạt động quân sự vẫn đang leo thang với tốc độ nhanh chóng.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận trên mạng xã hội X rằng lực lượng Mỹ đã tiếp tục dội bom vòng thứ hai vào Iran.

CENTCOM khẳng định đợt oanh tạc này nhắm trực tiếp vào các năng lực quân sự của Iran đang đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trước đó cùng ngày, Mỹ cũng đã dội bom để san phẳng các hệ thống phòng thủ bờ biển, kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình của Iran trên đảo Greater Tunb.

Bộ Y tế Iran ngày 16-7 tuyên bố các đợt không kích của Mỹ vào các tỉnh phía nam nước này đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.