Hồng Đào – Phương Anh Đào: Khi hai thế hệ diễn viên cùng kể chuyện “làm con”

ANTD.VN - Phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" vừa chính thức công bố video hậu trường tập 1, mang đến cho khán giả những góc nhìn sâu sắc hơn về nội dung, kịch bản, cũng như những tâm sự đầy xúc động của cặp đôi diễn viên chính: nghệ sĩ Hồng Đào (vai Mẹ Tím) và Phương Anh Đào (vai con gái Mây).

Bức tranh gia đình chân thực

Thuộc thể loại tình cảm gia đình, "Ngày con còn mẹ" hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của mọi khán giả nhờ cốt truyện gần gũi, mang đậm hơi thở cuộc sống. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ đa thế hệ trong một gia đình, trọng tâm là tình cảm giữa Mẹ Tím và các con (Mây và Pháo).

Nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào tái ngộ sau khi đóng phim "Mai"

Trước đó, teaser trailer của "Ngày con còn mẹ" mở ra một bức tranh gia đình mang đậm tính chân thực và nhức nhối, trực diện khai thác nỗi đau của "đứa con thừa" trong văn hóa Á Đông. Khán giả lập tức bị cuốn vào cuộc sống ngột ngạt của Mây (Phương Anh Đào), một cô gái luôn phải sống trong sự tủi thân khi chứng kiến sự thiên vị từ chính người mẹ ruột của mình.

Mâu thuẫn được bóc tách qua những chi tiết đời thường nhưng đầy tính sát thương. Bà Tím (Hồng Đào) sẵn sàng dốc tiền cho con trai cả là Pháo (Huy Anh) mở công ty và mua xe hơi, nhưng lại mặc định con gái Mây chỉ có thể qua công ty làm nhân viên dưới quyền anh trai. Sự tủi thân của Mây càng thêm sâu sắc trong không gian sinh hoạt chung, nơi cô hoàn toàn "tàng hình" trước sự cưng chiều mà mẹ dành cho anh trai và người chị dâu Ly (Nguyên Thảo).

Ngoài chất liệu từ phim, hậu trường "Ngày con còn mẹ" cũng mang đến một thông điệp vô cùng ấm áp về lăng kính tình thân. Dù ở độ tuổi 65, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn mãi là một "cô gái bé bỏng" trong vòng tay của bà ngoại. Và theo một lẽ tự nhiên, dù các con của bà như Phương Anh Đào (Mây) hay Huy Anh (Pháo) đã trưởng thành, đi làm và có cuộc sống riêng, thì dưới ánh mắt của mẹ, chúng vẫn luôn là những đứa trẻ cần được bao bọc. Thông qua những mâu thuẫn, cãi vã rất đời thường giữa mẹ và con gái, phim mở ra một hành trình tháo gỡ những khúc mắc trong lòng, để con cái dần nhận ra giá trị của gia đình và thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ.

Phương Anh Đào nói về sự tương đồng với Mây trong "Ngày con còn mẹ"

Ngay khi đọc kịch bản, Phương Anh Đào đã cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ vì có quá nhiều chất liệu tương đồng với câu chuyện của chính cô. Nữ diễn viên chia sẻ với “mẹ Tím” Hồng Đào: “Phim của mình là phim tình cảm gia đình, lại nói về chủ đề mẹ con. Gia đình nào cũng sẽ có những câu chuyện tương đồng. Qua phim, con muốn được gửi gắm, muốn được tháo gỡ, được thả đi một vài cảm xúc của con, con mới bắt đầu hiểu lòng của mẹ con nhiều hơn.

Phương Anh Đào cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ vì có quá nhiều chất liệu tương đồng với câu chuyện của chính cô

Hồi nhỏ con không ở gần mẹ ruột của con nên con không biết cách giao tiếp, không biết cách để kể câu chuyện của con. Sau này khi lớn hơn, cỡ 9 tuổi, con về ở với ba mẹ của mình nhưng lại tạo ra cảm giác không gần gũi với ba mẹ. Đối với một đứa con gái không có tâm sự, không có rú rí gì hết trơn thì mẹ con rất buồn con. Con không hiểu mẹ, mẹ không hiểu con, có những lúc con còn hiểu lầm mẹ con nữa.

Sau này tới năm 18 tuổi, khi không còn ở gần gia đình nữa, sống tự lập, con mới hiểu lòng mẹ con nhiều hơn. Một người phụ nữ bỏ đi hết nhu cầu cá nhân, mua sắm nọ kia,... để dành cho đứa con khi gia đình còn gặp nhiều khó khăn, tự động con mới thay đổi góc nhìn của mình”.

Về “mẹ" Hồng Đào: Phương Anh Đào cho biết cô dành sự ngưỡng mộ lớn cho nghệ sĩ Hồng Đào. Cô đánh giá "mẹ Tím" là một người vô cùng tài năng, giàu kinh nghiệm, vừa có khả năng viết, sửa kịch bản, vừa biết lập luận và truyền đạt. Trên phim trường, nghệ sĩ Hồng Đào mang đến nguồn năng lượng tuyệt vời, sự bình tĩnh, chiều sâu và luôn biết cách lùi lại, nâng đỡ để bạn diễn trẻ được tỏa sáng nhất có thể. Đằng sau sự chuyên nghiệp ấy, Phương Anh Đào còn bất ngờ khám phá ra khía cạnh rất ngây thơ và dễ thương của “đàn chị” ở ngoài đời.

Cơ duyên tái hợp cùng "con gái" Phương Anh Đào

Nhận lời tham gia dự án ngay lập tức vì kịch bản "quá dễ thương", Hồng Đào cũng tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc với nhân vật. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng bản thân nhìn thấy một phần hình ảnh của chính mình trong bộ phim: Hồng Đào cũng có con gái và ở ngoài đời thực cũng từng trải qua những mâu thuẫn, xung đột mẹ con tương tự như những chi tiết được đưa vào kịch bản.

Hội ngộ sau phim "Mai": Lần tái hợp này đặc biệt ý nghĩa bởi trước đó trong phim "Mai", dù cùng tham gia nhưng hai nữ diễn viên lại rất ít có cảnh quay chung (nghệ sĩ Hồng Đào chủ yếu diễn cùng Tuấn Trần - vai Sâu). Bằng kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nghệ sĩ khẳng định trong mỗi phân cảnh, nếu kịch bản đòi hỏi nhân vật nào cần tỏa sáng, Hồng Đào luôn sẵn sàng là người dịu lại, nâng đỡ để đẩy cảm xúc của bạn diễn lên mức tốt nhất.

Phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026.