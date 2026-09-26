"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đại diện Việt Nam dự giải Oscar lần thứ 99

ANTD.VN - Bộ VHTT&DL vừa quyết định chọn tác phẩm điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đại diện của Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục "Phim truyện quốc tế" tại giải thưởng Oscar lần thứ 99. Phim được lựa chọn trong bối cảnh doanh thu phòng vé trong nước còn khá khiêm tốn so với quy mô đầu tư.

Theo Quyết định số 2509/QĐ- BVHTTDL, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" được chọn là đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục "Phim truyện quốc tế" tại giải thưởng Oscar lần thứ 99 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) tổ chức.

Cùng với quyết định này, Bộ VHTT&DL giao nhà sản xuất phim phối hợp với Cục Điện ảnh hoàn tất việc đăng ký, gửi hồ sơ theo quy định của Ban tổ chức, đồng thời gửi bản phim định dạng DCP và phiên bản phụ đề tiếng Anh trước 17 giờ ngày 1-10-2026.

Quyết định trên được ban hành trên cơ sở Quyết định số 2046/QĐ-BVHTTDL ngày 5-8-2026 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về việc thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng "Phim truyện quốc tế - Oscar" nhiệm kỳ 2026-2027. Việc lựa chọn "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" cũng căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng "Phim truyện quốc tế - Oscar lần thứ 99", đồng thời được thực hiện theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" được chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục "Phim truyện quốc tế" tại giải Oscar lần thứ 99

Ra rạp từ ngày 28-8-2026, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, lấy cảm hứng từ huyền sử thời Đinh. Những thước phim kể về hành trình của 7 vị tráng sĩ nhận mật lệnh đưa 99 cỗ quan tài theo 7 hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng kẻ địch và bảo vệ bí mật nơi an táng vua Đinh Tiên Hoàng.

Dự án được phía nhà sản xuất tiết lộ là đã ấp ủ gần một thập kỷ, trải qua 83 ngày ghi hình tại Ninh Bình và khoảng 7 tháng hậu kỳ, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như: Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú...Đây cũng là một trong số ít phim Việt những năm gần đây lựa chọn khai thác chất liệu huyền sử với quy mô sản xuất lớn, kết hợp hành động, võ thuật và yếu tố truyền thuyết trong bối cảnh Đại Cồ Việt.

Phim khai thác chất liệu huyền sử thời Đinh với quy mô sản xuất lớn và bối cảnh ghi hình chủ yếu tại Ninh Bình

Dù tạo được sự chú ý trước khi phát hành, hành trình doanh thu ngoài phòng vé của bộ phim này vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Ngay sau ngày đầu công chiếu chính thức, êkíp đã quyết định rút thời lượng phim từ 155 phút xuống 135 phút để tăng nhịp kể chuyện và cải thiện trải nghiệm khán giả.

Theo số liệu Box Office Vietnam tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đạt tổng doanh thu 38.257.715.299 đồng. Con số này vẫn còn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh quy mô đầu tư ước tính lên tới khoảng 100 tỷ đồng, đồng thời thấp hơn nhiều so với mức doanh thu của nhiều phim Việt phát hành cùng giai đoạn.

Ở giai đoạn gần cuối thời gian phát hành, doanh thu trong ngày của phim khá khiêm tốn, số suất chiếu và lượng vé bán ra cũng giảm đáng kể, cho thấy sức hút tại phòng vé đã suy giảm rõ rệt. Tuy vậy, bên cạnh bài toán thương mại, bộ phim vẫn được ghi nhận là một nỗ lực đáng chú ý trong việc đưa chất liệu lịch sử và huyền sử Việt Nam lên màn ảnh rộng, với nhiều điểm nhấn về bối cảnh, phục trang, mỹ thuật và quy mô sản xuất.

Diễn viên Trần Thiên Tú góp mặt trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

Việc được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tham dự sân chơi Oscar đồng nghĩa "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" sẽ tham gia vòng sơ tuyển cùng các tác phẩm do nhiều quốc gia gửi tới hạng mục "Phim truyện quốc tế". Sau giai đoạn này, Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục công bố danh sách rút gọn trước khi xác định các đề cử chính thức.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, Việt Nam đều cử một tác phẩm đại diện tham dự hạng mục này, dù đến nay vẫn chưa có bộ phim nào lọt vào danh sách đề cử cuối cùng. Việc "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" được lựa chọn góp mặt tại giải Oscar tiếp tục cho thấy định hướng giới thiệu những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử Việt Nam trên một trong những sân chơi điện ảnh lâu đời và uy tín nhất thế giới.