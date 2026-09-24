Trình chiếu 21 tác phẩm trong Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long”

ANTD.VN - 21 tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội sẽ được giới thiệu tới công chúng trong Tuần phim có chủ đề “Hiền tài và Hào khí Thăng Long”, diễn ra từ ngày 23 đến 28-9-2026 tại Hà Nội.

Lễ khai mạc Tuần phim diễn ra tối qua 23-9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), mở đầu chuỗi hoạt động điện ảnh hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026). Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở VHTT&DL và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” được tổ chức với mong muốn đưa tinh thần “tôn sư trọng đạo”, trân trọng và phát huy sức mạnh hiền tài, hào khí Thăng Long trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Cũng theo TS. Ngô Phương Lan, các tác phẩm được giới thiệu trong Tuần phim trải dài trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, trong đó có những tác phẩm kinh điển được trao giải thưởng cao nhất tại các Liên hoan phim quốc tế và Việt Nam, cùng 6 phim ngắn được trao giải cao tại cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”.

“Đây là những tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội. Và quan trọng hơn, đây là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ nằm trong sách vở; để di sản không chỉ được gìn giữ, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay." - TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Tuần phim có chủ đề “Hiền tài và Hào khí Thăng Long”, diễn ra từ ngày 23 đến 28-9-2026 tại Hà Nội

Trong khuôn khổ Tuần phim, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức 15 tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn từ nhiều giai đoạn của điện ảnh Việt Nam, gồm phim truyện, tài liệu và hoạt hình, cùng 6 phim ngắn đoạt giải cuộc thi “Hiền tài hôm nay”. Sự kết hợp giữa những tác phẩm đã được khẳng định với các sáng tác mới của những nhà làm phim trẻ được kỳ vọng tạo ra góc nhìn xuyên suốt về truyền thống đạo học, lịch sử và những giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Trong đó có 4 phim truyện tạo nên những lát cắt khác nhau về tuổi trẻ, người thầy và lịch sử. Cụ thể là phim "Học trò thủy thần" (Hãng phim truyện Việt Nam) do NSND Nguyễn Khánh Dư đạo diễn. Phim được xây dựng từ chất liệu truyền thuyết về Chu Văn An và người học trò có lai lịch bí ẩn. Câu chuyện đặt nhân vật trước lựa chọn giữa sự an toàn của bản thân và điều thiện được người thầy truyền dạy, từ đó gợi mở những vấn đề về đạo học, lòng biết ơn và trách nhiệm của người có tài đối với cộng đồng.

Ba phim truyện còn lại đưa người xem trở về những thời điểm khác nhau của lịch sử gồm: "Truyện cổ tích cho tuổi 17" kể câu chuyện về một nữ sinh Hà Nội và người lính trẻ ngoài mặt trận qua những lá thư; "Chiếc chìa khóa vàng" đặt câu chuyện tình yêu đôi lứa giữa những ngày tháng lịch sử của Hà Nội năm 1972; "Mùi cỏ cháy" khắc họa tuổi trẻ trong chiến tranh và những lựa chọn của một thế hệ đã đi vào lịch sử.

Tuần phim cũng sẽ có các hoạt động giao lưu giữa khán giả với đạo diễn, biên kịch, diễn viên và đại diện các đoàn phim

Song song với đó, 6 phim ngắn từng giành giải cuộc thi “Hiền tài hôm nay” cũng sẽ được trình chiếu tại Tuần phim lần này. Các tác phẩm hướng đến việc tìm kiếm hình ảnh “hiền tài” trong đời sống đương đại, từ giáo dục, tri thức đến nghề nghiệp và bảo tồn văn hóa như. Trong đó có "Khát vọng vươn xa" của đạo diễn Hoàng Hà Lê kể về một cô giáo tiếng Anh thông qua việc ứng dụng công nghệ và các nền tảng trực tuyến đã mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh nông thôn, giúp các em kết nối với bạn bè quốc tế. Các phim khác như: "Chuyện một nữ trí thức Hà Nội", "Nghề nghiệp", "Poocbaga", "Sắc màu của núi" và "Buổi lễ trưởng thành của Adei" mở rộng chủ đề theo những hướng khác nhau, từ câu chuyện về GS.TSKH, NGND Hoàng Xuân Sính, việc tiếp nối nghề làm nhạc cụ dân tộc ở Đào Xá đến tình thân, nghề truyền thống và hành trình gìn giữ di sản của các cộng đồng.

Sự xuất hiện của các phim ngắn bên cạnh những tác phẩm thuộc nhiều thế hệ điện ảnh tại Tuần phim sẽ góp phần tạo nên một dòng chảy từ truyền thống đạo học đến hào khí dựng nước, giữ nước, từ ký ức của cha anh đến khát vọng của người trẻ hôm nay. Đây cũng là điểm đáng chú ý của Tuần phim khi những giá trị vốn được nhìn nhận qua lịch sử và di sản được tiếp tục kể bằng tiếng nói của các nhà làm phim đương đại.

Trong 6 ngày diễn ra Tuần phim, ngoài các suất chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Rạp Ngọc Khánh, chương trình còn có các hoạt động giao lưu giữa khán giả với đạo diễn, biên kịch, diễn viên và đại diện các đoàn phim. Sáu tác phẩm đoạt giải “Hiền tài hôm nay” cũng được chuyển tới Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tiếp tục được bố trí trình chiếu, mở rộng cơ hội tiếp cận với công chúng.