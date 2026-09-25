2 phim ngắn CJ tranh tài tại Liên hoan phim Singapore

Theo công bố của ban tổ chức, hai phim ngắn Việt Nam là “Những ngày xanh thẳm” (Blue days) của đạo diễn Vũ Trung Đức và “Lạch cạch” (Through the cracks) của đạo diễn Lê Hoàng sẽ tranh tài ở hạng mục "Phim ngắn Đông Nam Á" tại "Liên hoan phim Quốc tế Singapore (SGIFF) lần thứ 37". Cả hai đều là những tác phẩm được hỗ trợ kinh phí sản xuất từ "Dự án phim ngắn CJ mùa 6" (2025), tiếp nối hành trình đưa các đạo diễn trẻ Việt Nam đến những sân chơi điện ảnh quốc tế.

Đây cũng là dấu mốc mới của "Dự án phim ngắn CJ" sau thành tích của “Giấc mơ là ốc sên” do Nguyễn Thiên Ân đạo diễn, khi tác phẩm này liên tiếp nhận đề cử ở hạng mục "Phim ngắn xuất sắc" tại "Liên hoan phim Cannes" và "Liên hoan phim Toronto".

Đạo diễn Lê Hoàng trên trường quay phim ngắn “Lạch cạch” (ảnh: CGV)

Trong hai tác phẩm tranh giải năm nay, “Lạch cạch” của Lê Hoàng mang màu sắc tâm lý với thời lượng 14 phút. Phim kể về một người đàn ông bỗng nghe thấy những tiếng lạch cạch kỳ lạ vang lên trong đầu ngay trước ngày cưới. Âm thanh ấy ngày càng dồn dập, kéo nhân vật vào trạng thái hoảng loạn, nghi hoặc và buộc anh phải đối diện với những góc khuất sâu kín trong chính mình. Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên: Nguyễn Sĩ Hậu, Bảo Định và Thiên Tú. Theo đạo diễn Lê Hoàng, bộ phim không chỉ là một câu chuyện mà còn là một thể nghiệm về cảm giác bất an và sự lệch chuẩn tồn tại bên trong mỗi con người.

Trong khi đó, “Những ngày xanh thẳm” của Vũ Trung Đức có thời lượng 20 phút, lấy bối cảnh những năm tháng tuổi mới lớn. Bộ phim theo chân một thiếu niên cùng người bạn thân tìm cách trốn tránh những kẻ bắt nạt ở trường, đồng thời dần hé mở một bí mật bị chôn vùi trong màn đêm. Đạo diễn Vũ Trung Đức cho biết ý tưởng của bộ phim xuất phát từ những suy ngẫm về tuổi trẻ, giai đoạn con người chưa thực sự hiểu hết thế giới nhưng đã bắt đầu hình dung về một tương lai rộng lớn phía trước. Theo anh, ký ức vừa có thể là điều nuôi dưỡng con người, vừa mang theo những tiếc nuối, nhưng khi vẫn còn hy vọng vào tương lai thì cả hai đều có thể trở nên đẹp đẽ.

Tại SGIFF năm nay, hạng mục Phim ngắn quy tụ 24 tác phẩm, trong đó các phim Đông Nam Á sẽ cạnh tranh ở nhiều giải thưởng như: Phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Diễn xuất xuất sắc. “Những ngày xanh thẳm” và “Lạch cạch” cũng sẽ có buổi công chiếu toàn cầu (World Premiere) trong khuôn khổ Liên hoan phim.

Đạo diễn Vũ Trung Đức (phải) trên trường quay phim ngắn “Những ngày xanh thẳm” (ảnh: CGV)

Việc hai tác phẩm cùng góp mặt tại SGIFF tiếp tục nối dài dấu ấn của các đạo diễn trưởng thành từ "Dự án phim ngắn CJ". Trước đó, nhiều gương mặt của chương trình đã được đề cử hoặc giành giải tại các liên hoan phim quốc tế lớn như: Phạm Ngọc Lân (Berlin), Phạm Thiên Ân (Cannes), Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy (Venice), Dương Diệu Linh (Busan) cùng nhiều nhà làm phim trẻ khác.

Được khởi xướng từ năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, Dự án phim ngắn CJ hướng đến mục tiêu hỗ trợ các nhà làm phim trẻ hiện thực hóa tác phẩm đầu tay thông qua kinh phí sản xuất và hoạt động đồng hành chuyên môn. Sau 7 mùa tổ chức, chương trình đã hỗ trợ sản xuất 35 phim ngắn và đồng hành cùng 37 đạo diễn trẻ trên hành trình phát triển nghề nghiệp.

Về phía SGIFF, đây là một trong những Liên hoan phim quốc tế lâu đời và có uy tín của Đông Nam Á, được tổ chức thường niên từ năm 1987 tại Singapore. Bên cạnh các chương trình chiếu phim và trao giải, sự kiện còn triển khai nhiều hoạt động đào tạo, kết nối và phát triển tài năng, góp phần đưa những tiếng nói điện ảnh mới của khu vực đến với khán giả quốc tế. Liên hoan phim Quốc tế Singapore lần thứ 37 theo dự kiến sẽ diễn ra từ 21-10 đến 1-11-2026.