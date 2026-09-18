Hanoi Jazztival 2026 mở màn, kết nối Jazz Việt Nam với thế giới

ANTD.VN - Hanoi Jazztival 2026 đang diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”.

Tối ngày 17/ 9, đêm khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội đã chính thức diễn ra tại không gian Vườn âm nhạc, Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của Sông Hồng Jazz Band, Nguyen Le Special Quartet và Senri Kawaguchi Special Fusion Band, quy tụ nghệ sĩ Việt Nam cùng các nghệ sĩ quốc tế.



Đêm khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; đại diện các sở, ngành Hà Nội và các vị khách quốc tế.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh định hướng đưa nhạc Jazz đến gần hơn với công chúng, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối nghệ sĩ Việt Nam với quốc tế: "Tại Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026, khán giả sẽ được trải nghiệm, thưởng thức chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng phong phú gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Sự hội tụ của các tên tuổi uy tín hứa hẹn mang đến những chương trình nghệ thuật đặc sắc, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới Jazz giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế".

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Sau lễ khai mạc, Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 (Hanoi Jazztival 2026) sẽ kéo dài đến hết ngày 19/9 với nhiều hoạt động nổi bật. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 15/5/2026 của UBND thành phố Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một sự kiện Jazz quốc tế được định hướng tổ chức thường niên tại Thủ đô, hướng tới xây dựng một không gian giao lưu âm nhạc có sự tham gia của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Timeline chi tiết 3 ngày diễn ra tại sự kiện Hanoi Jazztival 2026.

Ngày 17/9, Hanoi Jazztival 2026 mở đầu với triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” mở cửa kéo dài đến ngày 19/9 tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Triển lãm là một trong những hoạt động góp phần mở rộng cách tiếp cận Jazz qua sân khấu biểu diễn, không gian trưng bày và những câu chuyện về đời sống âm nhạc

Một góc không gian triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới”.

“Woman in Jazz” đã diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, giới thiệu các phần trình diễn của Trịnh & Jazz và BellA Forté. Chương trình dành một không gian riêng để giới thiệu sự hiện diện và đóng góp của các nữ nghệ sĩ trong đời sống Jazz.

Hanoi Jazztival 2026 quy tụ nhiều band nhạc quốc tế tham dự biểu diễn.

Xuyên suốt Hanoi Jazztival 2026, sự kết hợp giữa những nghệ sĩ đến từ các nền văn hóa và nền tảng âm nhạc khác nhau cũng thể hiện tinh thần lấy Jazz làm ngôn ngữ chung để kết nối các cá tính nghệ thuật. Từ đó, Liên hoan tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt Nam gặp gỡ, trao đổi chuyên môn với các nghệ sĩ quốc tế, đưa những thực hành âm nhạc mới đến gần hơn với công chúng Hà Nội.

Những tên tuổi gạo cội của Jazz Việt hội tụ tại Hanoi Jazztival 2026.

Không chỉ tập trung vào biểu diễn, Hanoi Jazztival 2026 được xây dựng với chuỗi hoạt động gồm triển lãm, tọa đàm, workshop, jam session và biểu diễn đường phố. Các chương trình được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa của Thủ đô như Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm, Khách sạn Thăng Long Opera, phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ Jazz.

Ngày 18/9, các hoạt động sẽ tiếp tục với tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz” tại Khách sạn Thăng Long Opera với sự tham gia của NSƯT, Đại sứ Thương hiệu Quyền Văn Minh. Đồng thời, Workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” do nghệ sĩ Nguyên Lê dẫn dắt, San Trịnh đảm nhiệm vai trò dịch giả. Đây sẽ là dịp để nghệ sĩ và công chúng tìm hiểu sâu hơn về khả năng kết hợp giữa Jazz với chất liệu âm nhạc truyền thống.

Các band nhạc góp mặt trong chuỗi hoạt động 3 ngày tại Hanoi Jazztival 2026.

Tối cùng ngày, đêm biểu diễn thứ hai tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội có sự góp mặt của Thăng Long Jazz, David Carlos Valdez Quartet, Longwaits Ensemble và JSFA Band. Các chương trình tại triển lãm “Jazz & Phố” cùng những đêm Jam Jazz tại Bình Minh Jazz Club và Long Waits Club tiếp tục mở rộng không gian giao lưu giữa nghệ sĩ.

Ngày 19/9, Jazz sẽ được đưa tới không gian công cộng với chương trình Street Jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, trước khi kết nối với các chất liệu văn hóa truyền thống qua chương trình “Jazz và Di sản” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm. Hanoi Jazztival 2026 sẽ khép lại tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ với chương trình bế mạc có sự tham gia của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band.

Với việc kết hợp giữa sân khấu chuyên nghiệp, không gian văn hóa, di sản và các chương trình cộng đồng mở, miễn phí, Hanoi Jazztival hướng tới đưa Jazz đến gần hơn với người dân và du khách. Đồng thời, sự kiện đặt nền tảng cho định hướng xây dựng một điểm hẹn Jazz quốc tế thường niên tại Hà Nội, tăng cường giao lưu nghệ thuật, mở rộng công chúng và tạo thêm cơ hội kết nối cho nghệ sĩ Việt Nam với cộng đồng Jazz quốc tế.