Seoul đầu tư hơn 64 tỷ USD để hướng tới nhóm 3 thành phố hàng đầu thế giới

ANTD.VN - Chính quyền Thủ đô Seoul của Hàn Quốc sẽ đầu tư 86.100 tỷ won (64,3 tỷ USD) cho các dự án nâng cao chất lượng sống, phát triển công nghệ và tăng nguồn cung nhà ở, với mục tiêu đưa thành phố vào nhóm ba đô thị hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Thị trưởng Oh Se-hoon công bố Kế hoạch G3 Seoul tại Tòa thị chính Seoul ngày 10-9-2026

Thị trưởng Oh Se-hoon cho biết, “Kế hoạch G3 Seoul” gồm 100 nhiệm vụ trọng tâm, chia theo 5 lĩnh vực gồm sức khỏe và an toàn, tăng trưởng bao trùm, ổn định nhà ở, cơ hội và sức sống đô thị, cùng đổi mới không gian thành phố.

Trong lĩnh vực y tế và đời sống, Seoul sẽ xây dựng các khu tập luyện thể thao để người dân có thể tiếp cận trong vòng 10 phút từ nhà.

Thành phố dự kiến mở rộng số trung tâm thể dục công cộng từ 20 lên 100, đồng thời tận dụng không gian chưa sử dụng tại các ga tàu điện ngầm cho hoạt động thể thao.

Về công nghệ, chính quyền Seoul dự kiến cung cấp thẻ sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo cho 500.000 người trẻ. Số xe buýt tự lái cũng sẽ tăng từ 16 chiếc hiện nay lên 500 chiếc vào năm 2030.

Thành phố Seoul

Nhà ở là một trọng tâm lớn của kế hoạch. Thành phố đặt mục tiêu khởi công 310.000 căn hộ vào năm 2031 thông qua việc đẩy nhanh quy trình quy hoạch và tái phát triển, đồng thời cung cấp khoảng 130.000 căn nhà ở công nhằm góp phần kiềm chế giá bất động sản.

Seoul cũng sẽ mở rộng diện tích công viên và không gian xanh thêm khoảng 1 triệu mét vuông vào năm 2030, nâng cấp hạ tầng an toàn tại các khu vực trường học, phát triển hệ thống camera thông minh và tăng mạng lưới trạm sạc xe điện.

Theo Chỉ số Thành phố quyền lực toàn cầu năm 2025 của Quỹ Tưởng niệm Mori tại Nhật Bản, Seoul đứng thứ 6 thế giới, sau London, Tokyo, New York, Paris và Singapore.

Chỉ số đánh giá các đô thị dựa trên 6 tiêu chí gồm kinh tế, nghiên cứu và phát triển, giao lưu văn hóa, điều kiện sống, môi trường và khả năng tiếp cận.

Chính quyền Seoul cho biết kế hoạch không chỉ hướng tới nâng thứ hạng quốc tế mà còn đặt mục tiêu cải thiện trực tiếp việc làm, nhà ở, sức khỏe, an toàn và cơ hội phát triển của người dân.