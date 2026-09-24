Hai mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam liên quan đến phòng vệ thương mại

ANTD.VN - Sản phẩm nhựa PET và thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam đang bị Brazil và Australia áp dụng biện pháp liên quan đến phòng vệ thương mại.

Doanh nghiệp xuất khẩu thép sang Australia lưu ý phối hợp điều tra để bảo vệ quyền lợi

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Brazil vừa ban hành quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PET nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Theo đó, sản phẩm bị điều tra là nhựa PET (resina PET) có độ nhớt nội tại (intrinsic viscosity) từ 0,78 dl/g đến 0,88 dl/g, mã NCM 3907.61.00, có xuất xứ từ Việt Nam và Malaysia; Thời kỳ điều tra bán phá giá từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024.

Ngày 02/9/2026, Ủy ban Điều hành (GECEX) thuộc Phòng Ngoại thương Brazil (CAMEX) ban hành Nghị quyết số 958 kết thúc điều tra và áp dụng thuế CBPG chính thức trong thời hạn tối đa 05 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày Nghị quyết được công bố trên Công báo Brazil (DOU) - ngày 04/9/2026.

Thuế CBPG được thu dưới dạng mức thuế tuyệt đối (USD/tấn), cụ thể mức thuế doanh nghiệp Việt Nam phải chịu là 160,87 USD/tấn.

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 958 để xác định chính xác mức thuế áp dụng đối với doanh nghiệp mình; rà soát lại kế hoạch xuất khẩu, chính sách giá và điều kiện giao hàng với đối tác nhập khẩu Brazil, trên cơ sở đánh giá tác động của thuế đến biên lợi nhuận và khả năng cạnh tranh; cân nhắc khả năng đề nghị rà soát hành chính thuế chống bán phá giá trong thời gian tới;

Tuân thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa; không tham gia các hành vi gian lận xuất xứ, lẩn tránh thuế chống bán phá giá; Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đối với mặt hàng thép mạ kẽm, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, Australia vừa khởi xướng Điều tra xem xét tiếp tục duy trì biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.

Ngày 16/08/2027, biện pháp chống bán phá giá hiện tại áp dụng với mặt hàng này sẽ hết hạn. Nếu không được tiếp tục, biện pháp sẽ chấm dứt kể từ ngày 17/08/2027.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực để hợp tác với cơ quan điều tra và tham gia các giai đoạn của vụ việc để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, trong đó khẩn trương nghiên cứu Bản câu hỏi của ADC, chuẩn bị và nộp đầy đủ bản trả lời trong thời hạn quy định, đồng thời xây dựng lập luận phản biện đối với quan điểm của Nguyên đơn về sự cần thiết phải tiếp tục áp dụng biện pháp; phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để được hỗ trợ khi cần thiết.