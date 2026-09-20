Hàng Việt Nam xuất khẩu đang đối mặt với 327 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại

ANTD.VN - Công tác Phòng vệ thương mại của Việt Nam đang được triển khai chủ động trên cả chiều nhập khẩu và xuất khẩu.

Thép là một trong những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam dễ bị thị trường nhập khẩu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Thông tin tại diễn đàn Phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, công tác phòng vệ thương mại của Việt Nam ngày càng được triển khai chủ động trên cả hai chiều nhập khẩu và xuất khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, Việt Nam đã khởi xướng 62 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại và đang duy trì 37 biện pháp đối với hàng hóa nhập khẩu. Việc điều tra, áp dụng các biện pháp trên cơ sở quy định pháp luật và cam kết quốc tế góp phần bảo đảm cạnh tranh công bằng và bảo vệ năng lực sản xuất trong nước.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, tính đến giữa tháng 9 năm 2026, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 327 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 27 thị trường.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026 phát sinh 27 vụ việc mới, tăng hơn 4 vụ so với số vụ việc của cả năm 2025. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp trong việc theo dõi thị trường, nhận diện sớm rủi ro và chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại tại nước ngoài.

Theo ông Lê Sỹ Giảng- Giám đốc công ty TNHH GH Consults, trong bối cảnh dư thừa công suất và cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt, các sản phẩm công nghiệp cơ bản như: kim loại, hóa chất, nhựa và vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong các vụ việc phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, các biện pháp chống lẩn tránh và gian lận xuất xứ ngày càng được áp dụng rộng rãi, với hình thức ngày càng đa dạng. Ngoài ra, một số thị trường còn áp dụng công cụ thương mại mới như: thuế quan theo Điều 232, Điều 301 của Hoa Kỳ và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chủ động theo dõi, nhận diện và ứng phó với các rủi ro thương mại.

Ông Chu Thắng Trung- Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại cho hay, công tác phòng vệ thương mại được tiến hành nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, củng cố năng lực sản xuất và tạo dư địa cho tăng trưởng. Đại diện Cục Phòng vệ thương mại đề xuất chuyển từ xử lý vụ việc sang quản trị chủ động rủi ro thương mại thông qua các giải pháp tăng cường cảnh báo sớm, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao năng lực của hiệp hội và doanh nghiệp, tăng cường phối hợp thực thi và gắn phòng vệ thương mại với chính sách phát triển công nghiệp.