ANTD.VN - Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù và biện pháp khắc phục những tồn tại tại một số dự án bao gồm: CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ, Khu nhà ở Xa La.

Hà Nội trình phương án xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại thành phố Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép, sai quy hoạch, sai thiết kế chưa được xử lý dứt điểm.

Mặc dù các công trình xây dựng vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng nhưng trên thực tế, nhiều chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng vào ở.

Điển hình nhất về các vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố hiện nay là một loạt các công trình, dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư với các sai phạm nghiêm trọng về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng đã được nhiều cơ quan thanh tra, kiểm tra và chỉ ra các nội dung vi phạm.

Trên cơ sở kết quả làm việc, rà soát, đối chiếu giữa các Sở, ngành và UBND các phường, xã; Các dự án có vi phạm nghiêm trọng do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư gồm: CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ, Khu nhà ở Xa La.

Trong đó, chủ đầu tư đã xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ, tăng số lượng căn hộ làm tăng quy mô dân số (tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc GPXD: 6.759.

Thực tế hiện nay: 24.943 căn hộ, tăng 18.184 căn hộ) gây áp lực lên hạ tầng của khu vực, giảm chất lượng cuộc sống của người dân. Một số căn hộ tại các dự án: VP3, VP5, CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (trước sáp nhập) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất; Các dự án còn lại chưa được cấp như: VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm.

Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết và cấp bách nhằm xử lý triệt để mà không gây bất ổn xã hội; đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, mọi vi phạm đều phải được xử lý nhưng đồng thời cũng phải tính đến yếu tố đảm bảo trật tự, an toàn, an sinh xã hội, tránh xảy ra tình trạng khiếu kiện tập trung đông người...

Tại dự thảo Nghị quyết, Hà Nội đề xuất quy định rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình và tiêu chí xác định.

Theo đó, thành phố sẽ phân loại các công trình, hạng mục vi phạm thành hai nhóm: Nhóm được tồn tại có điều kiện và nhóm buộc phải di dời, phá dỡ.

Các công trình vi phạm muốn được phép tồn tại phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, không vi phạm chỉ giới đường đỏ và bảo đảm các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội thiết yếu.

Dự thảo Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc ngân sách nhà nước sẽ không chi trả cho các chi phí thuộc trách nhiệm khắc phục hậu quả của chủ đầu tư.

Đối với các phần vi phạm được phép tồn tại, chủ đầu tư buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp, được tính bằng tổng diện tích sàn vi phạm nhân với đơn giá suất vốn đầu tư và nhân với 50%.

Đồng thời, chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo bảng giá đất tại thời điểm công trình đưa vào sử dụng.

Đối với những diện tích, hạng mục vi phạm thuộc nhóm phải di dời, phá dỡ, người mua căn hộ sẽ được chủ đầu tư bồi thường và nhận đủ tiền trong thời gian 90 ngày.

Về cơ chế, chính sách đặc thù đối với tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, dự thảo Nghị quyết quy định người dân bị di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án khác do chủ đầu tư thực hiện và được bố trí tạm cư.

Trường hợp cư dân có thu nhập duy nhất từ kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ chi trả một lần bằng 6 tháng lương tối thiểu vùng.

Với nhóm không phải di dời, sau khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhà nước, người mua nhà sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.