Hà Nội cấm trồng 18 loại cây ở nơi công cộng, cấm đục đẽo, treo biển quảng cáo lên cây xanh

ANTD.VN -Hà Nội vừa lập danh mục 18 loại cây xanh không được trồng ở những nơi công cộng; cùng với đó là các hành vi cưỡng bức cây xanh bị cấm như đóng đinh, bóc vỏ, treo biển quảng cáo...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước tại thủ đô.

Theo quy định, Hà Nội lập danh mục 18 loại cây cấm trồng tại nơi công cộng, cụ thể như cây Bã đậu (cây Vông đồng) lý do bởi nhựa và hạt chứa độc tố; cây Bồ hòn, Bồ kết; Cao su; Cô ca cảnh, Bông gòn; Trúc đào; Trứng cá…

Người dân không được tự ý trồng cây xanh

Về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước tại Hà Nội, TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý phải lập kế hoạch từng bước loại bỏ, trồng thay thế cây hiện hữu thuộc danh mục cấm trồng hoặc không phù hợp với tính chất, vị trí, đặc điểm cây trồng trong đô thị, khu dân cư nông thôn.

Các cây già cỗi, mục ruỗng, sâu bệnh không thể điều trị, chết khô, có nguy cơ gãy đổ, còi cọc, cong queo, kém phát triển cũng thuộc diện trồng thay thế.

Tổ chức, cá nhân muốn trồng mới hoặc thay thế cây xanh công cộng trên vỉa hè phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủng loại trước khi thực hiện.

Cây trồng phải phù hợp quy hoạch, khí hậu, thổ nhưỡng, mang bản sắc địa phương, bảo đảm an toàn cho người, xe và công trình. Việc trồng cây không được làm hư hỏng, ảnh hưởng đến hạ tầng ngầm, trên mặt đất và trên không.

Hà Nội cấm trồng cây Trúc đào ở khu vực công cộng

Cây không được tiết chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường; hoa, quả không gây mùi khó chịu, độc hại; hạn chế gai sắc nhọn, không dễ gãy đổ gây nguy hiểm.

Cây trồng trên đường phố và các khu vực công cộng khác phải thuộc danh mục cây trồng trên đường phố ban hành kèm quy định, chịu được gió bão và thời tiết khắc nghiệt. Cây phải có tán cân đối, thân thẳng, phân cành cao, không sâu bệnh, rễ ăn sâu, không có rễ nổi; ưu tiên cây có lá xanh quanh năm, ít rụng trơ cành.

Hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây

Quy định cũng nêu rõ các dự án phát triển đô thị phải bảo đảm chỉ tiêu diện tích, mật độ đất cây xanh theo quy hoạch được duyệt. Trước khi phê duyệt phương án kiến trúc cảnh quan, phải lập phương án bố trí, trồng cây xanh mặt đứng cho công trình.

Với các dự án xây dựng, cải tạo trên vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông; mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến cây xanh công cộng, chủ đầu tư phải lập và thực hiện phương án xử lý cây hiện hữu.

Hà Nội cấm trồng cây Trứng cá ở khu công cộng với lý do trẻ em leo trèo hái quả; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

Việc xử lý phải hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây. Trước khi thi công, chủ đầu tư phải phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh để thống nhất phương án, được hướng dẫn và kiểm tra các biện pháp bảo vệ cây.

Đáng chú ý, xây dựng công viên, vườn hoa, quảng trường và khu vực công cộng phải bảo đảm khả năng thấm, lưu giữ nước của dự án và một phần khu vực xung quanh. Cao độ nền phải phù hợp để thu gom, điều tiết, trữ nước, góp phần chống ngập, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước.

Việc cấp phép đặt biển quảng cáo, biển hiệu tại dải phân cách có cây xanh, thảm cỏ hoặc trong công viên, vườn hoa, đảo giao thông phải có ý kiến thống nhất của cơ quan được phân cấp quản lý, trừ biển báo giao thông.

Các hành vi đục khoét, đóng đinh, lột vỏ cây; đổ rác, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc; phóng uế, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây cũng bị cấm.

Ngoài ra, không được treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và vật dụng khác trên cây; giăng dây, đèn trang trí khi chưa được phép hoặc chấp thuận, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây.

Việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất cây xanh, ngăn cản trồng cây, không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo vệ cũng bị cấm. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định.