Hà Nội sẽ rà soát, đánh chuyển giảm mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố

ANTD.VN -TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng và các địa phương rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của nhân dân.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND các phường, xã yêu cầu rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của nhân dân.

Tại văn bản này, Văn phòng UBND TP Hà Nội nêu rõ hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng cây với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội có mật độ cây hoa sữa dày, vào mùa Thu nở rộ khiến người dân xung quanh bị ảnh hưởng

Tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân, lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.

Những vị trí di dời cây hoa sữa sẽ được trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Theo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, TP sẽ chưa thực hiện đánh chuyển ngay mà phải tiến hành khảo sát cụ thể, xin ý kiến và đồng thuận của người dân. Đặc biệt là những nơi có mật độ cây cao, mùi hoa sữa nồng gây ảnh hưởng đến người dân sẽ báo cáo TP để đánh chuyển ra xa khu dân cư và trồng thay thế bằng cây phù hợp với từng tuyến phố.

Trước đó năm 2019, tiếp thu ý kiến của người dân, quận Tây Hồ cũ đã cho đánh chuyển gần 100 cây hoa sữa trên đường Trích Sài ven Hồ Tây sang bãi rác Nam Sơn.

Hoa sữa là cây thân gỗ, có thể cao 50 m. Bông hoa nhỏ, màu trắng đến vàng nhạt, nở từ tháng 6 đến tháng 11, có mùi thơm. Quả cây dài, có túm lông màu trắng.

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Các tuyến phố và đường tại Hà Nội trồng nhiều cây hoa sữa gồm: Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...