Gieo hy vọng, mang yêu thương tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

ANTD.VN - Ngày 28/10 sắp tới, chương trình “Khúc ca Blouse trắng” sẽ tiếp nối hành trình nhân ái và cảm xúc, mang đến những thanh âm chữa lành tại số thứ 4 được tổ chức tại Hội trường Hùng Vương, tầng 2 nhà A, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội).

Hòa chung không khí tự hào của tháng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (10/10/1963 - 10/10/2026), chương trình “Khúc ca Blouse trắng” hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSƯT Hồng Liên, MC Thảo Vân, Ca sĩ Sao mai Thu Hường, ca sĩ Việt Tú, cặp đôi ca sĩ nghệ sĩ Lê Anh - Lê Trang, nghệ sĩ múa rối Xuân Long, nghệ sĩ saxophone Thy Kiều (Kiều sax), nhóm Chuông Gió với các nhạc cụ truyền thống (Ngọc Huyền, Thuỷ Anh, Ánh Linh), nghệ sĩ guitar Thanh Quang,...

Đặc biệt, trước khi chính thức bắt đầu tại hội trường khoảng 40 phút, BTC chương trình “Khúc ca Blouse trắng” sẽ ghi dấu ấn sâu sắc qua hoạt động “Điểm đến của những trái tim”. Tại đây, những giai điệu mộc mạc, không loa mic được vang lên ngay trong phòng bệnh. Qua đó, nhiều thông điệp yêu thương, sự sẻ chia và hy vọng sẽ được gửi đến với những bệnh nhân đang được điều trị, không thể tham dự chương trình tại hội trường chính.

Chương trình “Khúc ca Blouse trắng” - Giai điệu từ tâm, khơi mầm hy vọng

Bên cạnh đó, tại sự kiện, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ trao tặng 20 suất quà từ thiện của đơn vị đồng hành - cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà này giúp hỗ trợ về mặt vật chất, trở thành nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm niềm tin giúp người bệnh vững vàng hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Với thông điệp “Giai điệu từ tâm, khơi mầm hy vọng”, “Khúc ca Blouse trắng” hy vọng sẽ mang đến cho các bệnh nhân, người nhà người bệnh và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang một buổi chiều tháng 10 ấm áp, tràn đầy tiếng cười và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

“Khúc ca Blouse trắng” là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế, Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Tori (Tori Media) phối hợp tổ chức; với sự bảo trợ truyền thông của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương (Bộ Y tế), Báo An ninh Thủ đô, Tạp chí Sức khỏe Việt, King & Queen Agency và tạp chí Sức khoẻ trẻ em.