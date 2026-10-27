VTV2 mở dải giờ phim tài liệu vào khung giờ vàng

ANTD.VN - Từ ngày 2/11/2026, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ dành khung giờ 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV2 cho phim tài liệu, hướng tới hình thành thói quen thưởng thức thể loại này trong công chúng.

Điểm hẹn cho khán giả yêu phim tài liệu

Chia sẻ về ý nghĩa của dải giờ mới, nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc VTV nhấn mạnh thế mạnh riêng của phim tài liệu trong việc phản ánh hiện thực và chuyển tải những vấn đề sâu sắc của đời sống. Theo đó, bên cạnh nhu cầu cập nhật tin tức, khán giả cũng cần những khoảng lặng để theo dõi, suy ngẫm và nhìn nhận cuộc sống ở nhiều chiều sâu khác nhau, điều mà phim tài liệu có khả năng đáp ứng.

Cùng kỳ vọng vào sự thay đổi này, NSND đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm cho rằng việc xây dựng dải giờ chuyên biệt không chỉ tạo cơ hội để nhiều tác phẩm đến với công chúng mà còn hướng tới hình thành thói quen xem phim tài liệu, từng bước phát triển một hệ sinh thái phim tài liệu trên sóng truyền hình. Theo anh, đây là bước đi tích cực để thể loại này ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với khán giả.

Hình ảnh trong phim tài liệu "Hành trình thống nhất"

Dải giờ phim tài liệu trên VTV2 quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các đề tài và thể loại khác nhau. Bên cạnh những bộ phim "VTV Đặc biệt" như: "Đường Kách Mệnh", "Đường về", "Hành trình thống nhất", khán giả còn có cơ hội theo dõi các series mới như: "Hành trình đổi mới", "Dòng chảy thịnh vượng" và "Chuyển mình".

Các tác phẩm được lựa chọn theo định hướng phát sóng của VTV, phát huy thế mạnh của truyền hình trong việc phản ánh hơi thở cuộc sống và những vấn đề xã hội, từ những câu chuyện mang tính lịch sử đến những chuyển động đương đại. Thông qua đó, những thước phim tài liệu được kỳ vọng mở ra những góc nhìn đa dạng, giúp người xem hiểu sâu hơn về con người, hoàn cảnh và những vấn đề đang đặt ra trong đời sống.

Theo nhà báo Đỗ Đức Hoàng, phim tài liệu ở nhiều lĩnh vực đều mang giá trị giáo dục và hướng tới những thông điệp nhân văn. Ngay cả khi phản ánh những khó khăn, thách thức, tác phẩm vẫn có thể gợi mở hướng giải quyết, giúp người xem nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn thay vì chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin. Hiện mỗi năm, VTV sản xuất khoảng 100 phim tài liệu. Bên cạnh những tác phẩm mới, khung giờ này còn giới thiệu các bộ phim được thực hiện từ nhiều năm trước nhưng vẫn giữ nguyên giá trị và sức hấp dẫn. Việc phát sóng lại những tác phẩm đáng chú ý tạo cơ hội để khán giả tiếp cận những câu chuyện từng được ghi lại, đồng thời nhìn nhận chúng trong bối cảnh hiện tại.

Mở rộng không gian cho phim tài liệu

NSƯT đạo diễn Tạ Quỳnh Tư

NSƯT đạo diễn Tạ Quỳnh Tư cho rằng điểm đáng chú ý của dải giờ mới là khả năng tạo ra một không gian phát sóng thường xuyên, đa dạng hơn cho phim tài liệu. Trong khi VTV1 giới thiệu những tác phẩm có chất lượng và tầm vóc, dải giờ trên VTV2 có thể mở rộng cơ hội để khán giả tiếp cận thể loại này qua nhiều đề tài và cách kể chuyện khác nhau.

Theo đạo diễn Tạ Quỳnh Tư, trong thời đại nội dung ngày càng nhanh và ngắn, phim tài liệu càng cần thiết bởi những chiều sâu trong đời sống con người và các chuyển động phức tạp của xã hội cần thời gian để khám phá, lý giải. Anh kỳ vọng dải giờ mới sẽ góp phần ghi lại chân thực diện mạo đất nước hôm nay, trở thành một phần ký ức dành cho các thế hệ mai sau.

Hình ảnh trong phim tài liệu "Ký ức mùa đông"

Đạo diễn Đoàn Hồng Lê cũng nhìn nhận sự phát triển của mạng xã hội, video ngắn và phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận nội dung. Dù vậy theo chị, những tác phẩm dài hơi như phim tài liệu vẫn giữ vai trò riêng, nhất là khi khai thác thế giới nội tâm và những khía cạnh phức tạp, tinh tế trong đời sống con người. Nhất là khi có những câu chuyện không thể chuyển tải đầy đủ qua những lát cắt ngắn mà cần quá trình quan sát, tìm hiểu và theo đuổi đủ dài.

Từ góc nhìn của người làm nghề, đạo diễn Đoàn Hồng Lê mong muốn dải giờ phim tài liệu của VTV sẽ trở thành nơi ghi chép hiện thực đất nước trong giai đoạn hiện nay, lưu giữ những câu chuyện của hôm nay cho các thế hệ mai sau. Đây cũng là một trong những giá trị bền vững của phim tài liệu, đó là không chỉ phản ánh những gì đang diễn ra mà còn góp phần tạo nên tư liệu để nhìn lại một giai đoạn lịch sử.

Bên cạnh việc tạo điểm hẹn cho khán giả, dải giờ mới còn mở rộng cơ hội giới thiệu tác phẩm cho lực lượng làm phim tài liệu của VTV và các đơn vị sản xuất bên ngoài Đài. Phía êkip sản xuất cho biết, trong nhiều năm qua, VTV đã thúc đẩy hợp tác với các đối tác tại châu Á, châu Âu, Mỹ và châu Phi, trong đó phim tài liệu là một trong những thể loại được quan tâm trao đổi. Việc kết nối các nguồn phim trong và ngoài nước góp phần đa dạng hóa nội dung phát sóng, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất phát huy thế mạnh và đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ đánh giá việc VTV2 mở khung giờ riêng cho phim tài liệu là bước đi đáp ứng mong muốn của giới làm nghề. Theo anh, khác với tin tức cần tốc độ hay phim truyện dựa trên yếu tố hư cấu, phim tài liệu đòi hỏi người xem dành thời gian để quan sát, suy ngẫm và đối thoại với những vấn đề được đặt ra. Một khung giờ phát sóng ổn định sẽ tạo thêm không gian để những câu chuyện hiện thực giàu tính nhân văn được tiếp cận xã hội, đồng thời khuyến khích các thế hệ đạo diễn đổi mới ngôn ngữ kể chuyện, phản ánh đời sống đa chiều và sâu sắc hơn.

Dải giờ phim tài liệu trên VTV2 chính thức lên sóng từ ngày 2/11/2026, vào 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Không chỉ tạo thêm một điểm hẹn trên sóng truyền hình, chương trình còn mở ra cơ hội để những câu chuyện về con người và đất nước được kể lại, lưu giữ và tiếp tục đối thoại với các thế hệ khán giả.