Tiền Phong Golf Championship 2026: Dấu mốc 10 năm và khát vọng nâng bước tài năng trẻ

ANTD.VN - Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ sẽ diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, với quy mô dự kiến khoảng 240 golfer. Bước vào mùa giải thứ 10, giải đấu tiếp tục kết hợp sân chơi thể thao với mục tiêu gây quỹ, đồng hành cùng các tài năng trẻ Việt Nam.

Khởi xướng từ năm 2017, Tiền Phong Golf Championship do báo Tiền Phong tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên hướng tới phát triển phong trào golf, tạo cơ hội thi đấu cho các golfer trẻ và huy động nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Giải năm 2026 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu quảng bá và gây quỹ phục vụ các hoạt động hỗ trợ tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực.

Toàn cảnh buổi họp báo giói thiệu Tiền Phong Golf Championship 2026

Qua các năm, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã góp phần trao học bổng, tiền thưởng khuyến khích và hỗ trợ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh quốc phòng, văn hóa, thể thao và hoạt động xã hội. Quỹ cũng đồng hành cùng Trung ương Đoàn trong việc tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hằng năm.

Dấu mốc 10 năm của Tiền Phong Golf Championship được ghi nhận bằng một thay đổi đáng chú ý về địa điểm thi đấu. Sau 8 mùa tổ chức tại Kings Island Golf Resort, giải lần đầu chuyển đến Legend Valley Country Club vào năm 2025 và tiếp tục trở lại sân golf này trong năm 2026.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tại họp báo Tiền Phong Golf Championship 2026

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu giải sáng 22/10, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng BTC giải cho biết: “Điều chúng tôi trân quý không chỉ là việc nhà vô địch được xướng tên, những thành tích thể thao được ghi nhận, mà còn là những giá trị được tạo ra sau mỗi mùa giải. Đó là nguồn động lực quan trọng để hỗ trợ tài năng trẻ trong việc học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao và nhiều lĩnh vực khác. Sự tiếp sức dành cho người trẻ có thể tạo ra sự thay đổi lâu dài”.

Giải dự kiến quy tụ khoảng 240 golfer, tranh tài trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course.

Các golfer được chia thành năm bảng: A, B, C, D dành cho nữ và bảng Tài năng trẻ. Giải áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu Best Gross thuộc về golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất trên sân par 72.

Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ, Ban tổ chức miễn lệ phí tham dự đối với những golfer trẻ từng vô địch Tiền Phong Golf Championship, vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia hoặc đứng đầu các chặng VGA Junior Tour. Các golfer dưới 18 tuổi không thuộc nhóm này được hỗ trợ 60% lệ phí thi đấu.

Cơ cấu giải thưởng Hole in One (HIO) cũng là điểm nhấn của mùa giải năm nay. Các golfer có cơ hội giành một xe Volvo XC90 Ultra trị giá 3,289 tỷ đồng và ba giải thưởng HIO trị giá 600 triệu đồng do Tập đoàn Bảo hiểm DBV tài trợ. Các giải thưởng được bố trí tại những hố par 3 trên hai sân Rose Course và Canyon Course.

Qua chín mùa giải đã tổ chức, sân chơi này tạo cơ hội để các golfer trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và từng bước tiếp cận những môi trường cạnh tranh cao hơn. Việc xây dựng bảng Tài năng trẻ, cùng chính sách miễn hoặc hỗ trợ lệ phí cho các golfer dưới 18 tuổi, thể hiện định hướng tạo thêm điều kiện tham gia cho lực lượng kế cận.

Bước vào mùa giải thứ 10, Tiền Phong Golf Championship tiếp tục theo đuổi hai mục tiêu song hành: phát triển phong trào golf, tạo môi trường thi đấu cho các tài năng trẻ và huy động nguồn lực phục vụ những hoạt động hỗ trợ tài năng Việt Nam.