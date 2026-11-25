ANTD.VN - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận việc tái gia nhập thị trường bất động sản phần nào đi ngược lại cam kết trước đây với cổ đông. Dù vậy, theo ông, quyết định này xuất phát từ một cơ duyên tình cờ khi doanh nghiệp phát hiện khu đất bị bỏ quên suốt thời gian dài.

FiinRatings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm mức 'A' đối với lô trái phiếu HAGL12602 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG). Theo kế hoạch, doanh nghiệp có thể huy động tối đa 400 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ này, với kỳ hạn trái phiếu 48 tháng. Đáng chú ý, nguồn vốn huy động được xác định phục vụ cho dự án bất động sản Phù Đổng tại Gia Lai, đánh dấu bước đi mới của doanh nghiệp trong quá trình quay trở lại lĩnh vực địa ốc.

Cụ thể, theo thông tin do FiinRatings công bố, Hoàng Anh Gia Lai cam kết dành toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư xây dựng và thi công dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. Đây là dự án do chính HAGL làm chủ đầu tư, nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai tái khởi động mảng bất động sản, dự kiến huy động 400 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 6.993 m², với thiết kế gồm 2 tầng hầm và 22 tầng nổi. Trong cơ cấu công trình, 3 tầng khối đế (từ tầng 1 đến tầng 3) được dành cho các hoạt động thương mại, dịch vụ; phần khối tháp từ tầng 4 đến tầng 22 bố trí khu căn hộ chung cư, cung cấp tổng cộng 610 căn hộ.

Trước khi dự án chính thức khởi công vào đầu năm nay, câu chuyện Hoàng Anh Gia Lai quay trở lại lĩnh vực bất động sản đã được Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đề cập hồi giữa tháng 10/2025. Đáng chú ý, theo tiết lộ của vị doanh nhân, khu đất triển khai dự án Phù Đổng không phải tài sản mới được doanh nghiệp mua lại hay phát triển, mà đã nằm trong danh mục sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước.

Nhớ lại thời điểm doanh nghiệp còn trong giai đoạn hưng thịnh, bầu Đức cho biết khu đất này gần như bị lãng quên trong suốt một thời gian dài. Ông hài hước kể lại: “Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi”.

Việc bất ngờ phát hiện lại khu đất cũ cũng là lý do khiến Hoàng Anh Gia Lai cân nhắc quay lại thị trường địa ốc, dù trước đó doanh nghiệp từng có những cam kết với cổ đông về định hướng hoạt động. Bầu Đức thừa nhận quyết định này khiến ông cảm thấy “không đúng lời hứa với cổ đông”. Tuy nhiên, theo ông, đây là một cơ duyên tình cờ chứ không phải sự thay đổi có chủ đích trong chiến lược kinh doanh.

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cũng cho rằng Phù Đổng là dự án có quy mô tương đối nhỏ gọn, không quá phức tạp và thuận lợi hơn trong quá trình triển khai. Thông qua dự án, doanh nghiệp không chỉ kỳ vọng khai thác hiệu quả giá trị khu đất đã sở hữu từ nhiều năm trước mà còn mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển đô thị, kinh tế địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh Gia Lai mới được hình thành sau sáp nhập.