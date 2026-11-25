ANTD.VN - Đánh dấu hành trình 18 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, LOTTE MART tri ân khách hàng với chương trình “LOTTE MART 18 năm - Trưởng thành cùng bạn”.

Kéo dài cho đến hết ngày 1/12/2026, chương trình mang đến cơ hội trúng ô tô điện VinFast cùng hàng loạt ưu đãi mua sắm hấp dẫn.

Một trong những điểm nhấn trong dịp sinh nhật lần thứ 18 của LOTTE MART là chương trình rút thăm trúng thưởng từ ngày 18/11 đến 15/12/2026, dành cho khách hàng thành viên . Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt là xe ô tô điện VinFast VF5 Plus và 18 giải tri ân, mỗi giải là 1 xe máy điện VinFast Evo Lite, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

LOTTE MART mừng sinh nhật 18 tuổi với chương trình rút thăm trúng thưởng hấp dẫn

Trong dịp này, LOTTE MART còn mang đến nhiều ưu đãi thiết thực, giúp các gia đình mua sắm tiết kiệm hơn mà vẫn có thể lựa chọn những sản phẩm yêu thích. Nổi bật là chương trình “Top 18 bán chạy - Giá tốt tri ân”, áp dụng mức giảm giá lên đến 50% cho các sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn.

Đặc biệt, nhóm thực phẩm thiết yếu cũng có mức giảm đến 46%, trong đó gạo ST25 Hoa Lúa 5kg, thịt vai heo được áp dụng ưu đãi giảm đến 45%. Ngoài ra, nhiều mặt hàng gia vị và thực phẩm cũng áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 như gạo, hạt nêm … Nhóm sản phẩm chăm sóc gia đình cũng có nhiều lựa chọn ưu đãi 1+1 như kem đánh răng, hay nước giặt.

Các chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà, đồng giá được áp dụng với quy mô lớn tại các siêu thị LOTTE MART

Bên cạnh ưu đãi áp dụng trong dịp sinh nhật, LOTTE MART tiếp tục duy trì các chương trình dành riêng cho khách hàng thành viên, như “Giá Sốc” và “Siêu Coupon - Siêu rẻ” với mức giảm lên đến 50%, cùng các chính sách ưu đãi và tích lũy điểm định kỳ.

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, khách hàng có thể kết hợp mua sắm, ăn uống và giải trí tại các gian hàng trong hệ thống LOTTE MART. Từ ngày 18/11 đến 5/12, nhiều thương hiệu quầy thuê cũng triển khai các chương trình giảm giá từ 30% đến 50%, mua 1 tặng 1.

Đặc biệt, trong 18 ngày diễn ra chương trình, với hóa đơn từ 300,000đ từ khu vực tự chọn và 1 hóa đơn bất kỳ từ khu vực gian hàng thương hiệu, khách hàng sẽ được tặng 1 khăn giấy ướt Choice L 120 miếng.

Chia sẻ nhân dịp kỷ niệm cột mốc đặc biệt này, đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: “18 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt là hành trình mà LOTTE MART luôn trân trọng, bởi mỗi bước trưởng thành đều có sự tin yêu và ủng hộ của khách hàng. Nhân dịp sinh nhật tuổi 18, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành qua những ưu đãi thiết thực, phần quà bất ngờ và trải nghiệm mua sắm ý nghĩa cho mỗi gia đình”.

Chương trình khuyến mại “LOTTE MART 18 năm - Trưởng thành cùng bạn” đã nhận được sự đồng hành của nhiều thương hiệu và đối tác thuộc hai nhóm Kim cương và Platinum, cùng mang đến các phần quà giá trị và nhiều ưu đãi thiết thực cho người tiêu dùng.