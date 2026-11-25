ANTD.VN - Keppel xác nhận đã hoàn tất thoái toàn bộ 40% vốn tại dự án Empire City (TP.HCM), đồng thời giải quyết dứt điểm tranh chấp với các đối tác liên quan đến khoản tiền sử dụng đất bổ sung trị giá 6.877 tỷ đồng.

Theo thông báo mới nhất của Keppel Ltd., công ty con do tập đoàn sở hữu 100% vốn là Corredance Pte. Ltd. (CD) đã hoàn tất chuyển nhượng phần vốn góp tại Empire City. Đáng chú ý, việc hoàn tất giao dịch cũng đồng nghĩa với việc các khiếu nại giữa Corredance và những đối tác liên quan đến khoản phí sử dụng đất bổ sung (ALUF) trị giá 6.877 tỷ đồng được giải quyết toàn bộ.

Các thủ tục trọng tài do Corredance khởi xướng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) cũng chính thức chấm dứt.

Như vậy, một trong những vướng mắc lớn nhất giữa Keppel và các đối tác tại Empire City đã được tháo gỡ sau nhiều tháng bất đồng về trách nhiệm tài chính. Theo thỏa thuận chuyển nhượng vốn, các khoản nợ giữa Corredance với ba đối tác gồm Denver Power Ltd., Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Đất đai Trần Thái liên quan đến khoản phí nói trên được xem là đã thanh toán đầy đủ sau khi giao dịch hoàn tất.

Phối cảnh dự án dự án Empire City Thủ Thiêm.

Khoản tiền 6.877 tỷ đồng tương đương khoảng 332,76 triệu SGD theo tỷ giá quy đổi Keppel công bố. Đây cũng là một trong những nội dung được các bên thống nhất nhằm tạo điều kiện hoàn tất thương vụ chuyển nhượng.

Trước đó, tranh chấp bắt nguồn từ thông báo của cơ quan chức năng vào cuối năm 2025 về khoản tiền sử dụng đất bổ sung mà Công ty TNHH Empire City – chủ đầu tư dự án – phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Corredance cho rằng ba đối tác còn lại phải chịu trách nhiệm đối với khoản tiền này theo các cam kết và bảo đảm trong thỏa thuận đầu tư ký ngày 2/3/2016. Tuy nhiên, do không tìm được tiếng nói chung về nghĩa vụ thanh toán, tháng 4/2026, doanh nghiệp đã khởi kiện các đối tác tại SIAC, yêu cầu xác định trách nhiệm của từng bên và bồi thường những tổn thất có thể phát sinh.

Ở thời điểm đó, Keppel cho biết Empire City đã gửi đề nghị tới cơ quan chức năng Việt Nam để xem xét lại quyết định và mức thu khoản tiền sử dụng đất bổ sung. Các đề nghị vẫn đang trong quá trình xem xét.

Keppel từng nhận định khoản đầu tư tại Empire City có khả năng sinh lời dựa trên giá trị ghi sổ hiện tại của khu đất. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư sẽ chịu tác động nếu các đối tác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với khoản phí phát sinh.

Trong bối cảnh tranh chấp được giải quyết, Keppel cũng hoàn tất kế hoạch rút khỏi dự án bằng thương vụ chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại Empire City.

Thỏa thuận có điều kiện được tập đoàn công bố từ tháng 8/2026, với tổng giá trị chuyển nhượng 270 triệu USD, tương đương khoảng 343 triệu SGD. Hai bên mua là Công ty TNHH Điện lực Denver Việt Nam và Công ty TNHH Trục Vàng (Golden Axis), mỗi bên nhận chuyển nhượng 20% vốn.

Giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt qua ba đợt. Khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký chuyển nhượng vốn theo quy định.

Về phía Keppel, việc bán phần vốn tại Empire City nằm trong kế hoạch hiện thực hóa giá trị các tài sản không cốt lõi. Nguồn tiền thu về sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào những lĩnh vực có tỷ suất sinh lời cao hơn, giảm nợ và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Đáng chú ý, Empire City không phải thương vụ thoái vốn duy nhất của tập đoàn Singapore trong năm nay. Tính đến thời điểm công bố thương vụ, tổng giá trị các giao dịch hiện thực hóa tài sản mà Keppel công bố từ đầu năm 2026 đã đạt khoảng 2,1 tỷ SGD. Con số này đồng nghĩa tập đoàn đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu hiện thực hóa tài sản trị giá 2-3 tỷ SGD đặt ra cho cả năm 2026.

Empire City là dự án khu phức hợp có quy mô khoảng 14,6ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM, với tổng vốn đầu tư công bố khoảng 1,2 tỷ USD. Dự án được quy hoạch gồm các khu căn hộ, văn phòng, khách sạn và công trình thương mại, có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 763.000m² và khoảng 3.787 căn nhà ở. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng.