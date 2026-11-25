ANTD.VN - Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 212.339 chiếc trong 10 tháng, tăng 22,92% về lượng và tăng 26,58% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Nhập khẩu xe sang từ châu Âu tăng mạnh

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), Việt Nam nhập 19.187 chiếc ô tô nguyên chiếc trong tháng 10-2026. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 437,16 triệu USD, giảm 24,15% về lượng và giảm 22,87% về trị giá so với tháng 9-2026.

Tính chung 10 tháng năm 2026, quy mô nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 212.339 chiếc với tổng kim ngạch 4.896,43 triệu USD, tăng 22,92% về lượng và tăng 26,58% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, qua đó vượt qua kết quả nhập khẩu của cả năm 2025. Đơn giá nhập khẩu bình quân 10 tháng đạt 23.059 USD/chiếc, tăng 2,98% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng, ASEAN tiếp tục là thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng 68,09% về tổng lượng xe nhập khẩu, đạt 143.894 chiếc với trị giá gần 2,43 tỷ USD, tăng 17,33% về lượng và tăng 17,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 67,77% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước (thu hẹp so với mức 70,99% của 10 tháng năm 2025).

Đơn giá nhập khẩu bình quân từ khu vực này ở mức 16.876 USD/chiếc, tăng nhẹ 0,32% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường Trung Quốc giữ vị thế là nguồn cung lớn thứ hai về lượng và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng quy mô. Trong 10 tháng năm 2026, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 56.299 chiếc với trị giá 1,94 tỷ USD, tăng tương ứng 44,17% về lượng và 51,09% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 26,51% tổng nhập khẩu ô tô của cả nước (mở rộng so với mức tỷ trọng 22,61% của 10 tháng năm 2025).

Đơn giá nhập khẩu bình quân 10 tháng duy trì ổn định ở mức 34.497 USD/chiếc, tăng 4,8%.

Đáng chú ý, hoạt động nhập khẩu ô tô trong 10 tháng năm 2026 cũng ghi nhận những biến động lớn ở nhóm các thị trường xe sang và thị trường mới nổi. Trong đó, Ấn Độ có mức tăng cao đột biến 46.850% về lượng và 12.769,95% về trị giá so với nền thấp của cùng kỳ năm 2025. Đơn giá bình quân nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ 10 tháng ghi nhận ở mức thấp nhất 7.066 USD/chiếc (trong tháng 10/2026 chỉ đạt hơn 5.300 USD/chiếc).

Khu vực Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là Đức, tiếp tục ghi nhận sự bứt phá mạnh ở phân khúc xe hạng sang. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu từ EU đạt 1.077 chiếc với kim ngạch 65,01 triệu USD, tăng 26,56% về lượng và tăng tới 66,55% về trị giá, kéo đơn giá bình quân tăng 31,6% lên mức 60.365 USD/chiếc. Trong đó, thị trường Đức đóng góp 1.034 chiếc với kim ngạch 59,27 triệu USD, tăng 56,41% về trị giá trong 10 tháng và tăng 33,17% về trị giá trong riêng tháng 10 dù lượng giảm nhẹ 2,23%.

Các thị trường có quy mô nhỏ như Anh, Hoa Kỳ và Hàn Quốc thể hiện độ nhạy cảm cao của các chỉ số thống kê khi phát sinh từng lô hàng đơn lẻ. Ô tô nhập khẩu từ Canada và Hoa Kỳ cũng ghi nhận mức đơn giá bình quân 10 tháng rất cao, trên 464.000 USD/chiếc đối với Canada và hơn 84.400 USD/chiếc đối với Hoa Kỳ.