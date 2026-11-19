ANTD.VN - Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh từ 15h hôm nay (19-11). Xăng E10 RON95 giảm về mức sát 19.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh

Theo phương án điều hành của Liên Bộ Công Thương- Tài chính, mỗi lít xăng sẽ trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít và dầu mazut trích lập quỹ 800 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập quỹ bình ổn giá, giá xăng E5 RON92 tiếp tục giảm 823 đồng/lít, còn không cao hơn 18.576 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít, giảm 745 đồng/lít.

Đáng chú ý, sau nhiều kỳ biến động giá không lớn, kỳ này dầu diezel 0,05S giảm 475 đồng/lít, còn không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S cũng giảm 1.071 đồng/kg, còn không cao hơn 18.671 đồng/kg.

Như vậy, tính từ giữa tháng 10 đến nay, giá các mặt hàng xăng đã giảm hơn 8.000 đồng/lít, còn giá dầu cũng giảm ít nhất hơn 3.000 đồng/lít.