ANTD.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 403/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026–2030.

Cần có biện pháp quản trị xuất siêu và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế

Điểm cốt lõi của Kế hoạch là chuyển từ theo dõi, điều hành kim ngạch xuất nhập khẩu đơn thuần sang quản trị xuất siêu một cách chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và dựa trên dữ liệu, đánh giá rủi ro.

Quản trị xuất siêu tập trung vào các biện pháp nhằm quản lý hài hòa quy mô, cơ cấu và chất lượng xuất nhập khẩu; gắn tăng trưởng xuất khẩu với năng lực sản xuất trong nước, mức độ tạo giá trị gia tăng nội địa và khả năng nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Qua đó, vừa duy trì động lực tăng trưởng, vừa giảm thiểu những mất cân đối và rủi ro có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại, uy tín và lợi ích quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết xác định 07 nhóm giải pháp chủ đạo, gồm: Hoàn thiện thể chế về quản trị xuất siêu, xuất xứ và phòng ngừa lẩn tránh thương mại; Tăng cường quản trị xuất siêu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro;

Củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất; Quản lý quy hoạch, đầu tư và công suất theo tín hiệu thị trường;

Rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tín dụng; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức; và tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực thực thi.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Công Thương tập trung rà soát mức độ phụ thuộc vào nguồn cung đầu vào nhập khẩu, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi cơ cấu nguồn cung của các ngành sản xuất, nhất là ngành hàng xuất khẩu chủ lực;

Thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung, phát triển nguồn cung trong nước, công nghiệp hỗ trợ và liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành thúc đẩy, khai thác hiệu quả các hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và phòng ngừa lẩn tránh thương mại, Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện quy định về xuất xứ, C/O, tự chứng nhận xuất xứ và hậu kiểm; nâng cao năng lực cấp, kiểm tra, xác minh xuất xứ; hiện đại hóa hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan.

Đồng thời, chủ động theo dõi, cập nhật và cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

Yêu cầu của Chính phủ được đưa ra trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xu hướng bảo hộ và các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu mà còn phải nâng cao chất lượng, tính bền vững và khả năng chống chịu của hoạt động thương mại.