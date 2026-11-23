ANTD.VN - Sau khi giảm sâu suốt tuần trước, giá vàng trong nước và thế giới đã đồng loạt bật tăng mạnh sáng đầu tuần.

Trong tuần trước, giá vàng đã trải qua một tuần đầy tiêu cực với vàng giao ngay quốc tế giảm tới 345,5 USD/ounce, tương đương mức giảm 8,9%. Trong nước, mức giảm hạn chế hơn một chút, với vàng SJC niêm yết cuối tuần tại 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 6 triệu đồng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch với thị trường quốc tế cũng nới rộng, lên tới hơn 22 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến có vẻ lạc quan hơn khi bước vào tuần giao dịch mới khi thị trường quốc tế đảo chiều kéo giá vàng trong nước đi lên. Tính đến 9h40 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay quốc tế đã tăng khoảng 40 USD mỗi ounce so với chốt phiên cuối tuần trước, đang giao dịch quanh vùng 3.580USD/ounce.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt quay đầu đi lên

Trong nước, giá vàng SJC mở cửa đã lập tức tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra, đưa giá mua – bán thương hiệu vàng này lên mức 130,0 – 135,0 triệu đồng/lượng…

Vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng mạnh trở lại với nhẫn tròn trơn 999.9 một số thương hiệu đang giao dịch ở mức giá sau: Nhẫn SJC 128,8 – 134,8 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 127,0 – 132,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Huy Thanh cùng được niêm yết tại 129,8 – 134,8 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 129,5 – 133,5 triệu đồng/lượng…

Thị trường vàng mở cửa phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh đồng USD và giá dầu cùng giảm nhẹ. Trong khi đó, căng thẳng tại Địa Trung Hải, sau khi một tàu chiến của Nga bị đánh chìm tại cảng Benghazi, miền đông Libya, sau vụ tấn công nghi do xuồng không người lái Ukraine thực hiện ngày 22/11. Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý về phạm vi địa lý của cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 năm.

Nhu cầu trú ẩn gia tăng hỗ trợ vàng, tuy nhiên, liệu nhu cầu này có duy trì được trong tuần tới và có giúp lấn át hàng loạt áp lực lên thị trường kim loại quý không vẫn còn cần thời gian kiểm chứng. Các áp lực lớn này bao gồm: kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cùng mạnh lên, đà bán tháo trên thị trường chứng khoán…