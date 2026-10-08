Gần dân từ những việc làm bình dị

ANTD.VN - Gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phong trào “Ba nhất – Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đã cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, những chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và những việc làm bình dị, nghĩa tình vì nhân dân.

Công an phường Phú Thượng tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Bản lĩnh trong đấu tranh với tội phạm

Ngày 5/10/2026, Công an phường Phú Thượng tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2026. Đây là dịp để đơn vị nhìn lại những kết quả nổi bật từ đầu năm, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm ngay từ cơ sở.

Tinh thần “Trung thành nhất – Kỷ luật nhất” được thể hiện rõ qua kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công an phường đã điều tra, khám phá nhiều vụ việc, trong đó nổi bật là triệt phá ổ nhóm gồm 9 đối tượng, sinh từ năm 2009 đến 2012, thực hiện 11 vụ trộm cắp xe đạp, xe máy tại các khu chung cư, đô thị lớn như Ciputra.

Đơn vị cũng bắt giữ 2 đối tượng có tiền án, tiền sự thực hiện vụ trộm xe đạp địa hình trị giá khoảng 10 triệu đồng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn; mưu trí, kiên quyết bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Quốc Vinh, sinh năm 1979, phạm tội “Đe dọa giết người”, trong quá trình tuần tra vũ trang.

Công an phường Phú Thượng nhiệt tình hỗ trợ người dân tìm lại tài sản thất lạc, tìm kiếm người đi lạc trở về với gia đình

Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Công an phường còn chủ động xử lý những vụ việc phát sinh trong đời sống. Khi tiếp nhận thông tin công dân chuyển nhầm số tiền lớn qua mạng, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Trong một vụ việc khác, Công an phường phát hiện, xử lý Nguyễn Đăng Hảo, sinh năm 2005, về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, thu giữ 1 bộ xương đầu và sừng bò tót cùng 1 bộ đầu và sừng sơn dương.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Lực lượng Công an phường đã kịp thời khống chế, dập tắt các vụ cháy xảy ra tại số 22 phố Nhật Tảo ngày 2/9/2026 và tại phố Thượng Thụy ngày 2/10/2026, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Nếu những chiến công đấu tranh với tội phạm cho thấy bản lĩnh của người chiến sĩ Công an, thì những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống hàng ngày lại góp phần làm rõ hơn tinh thần “Gần dân nhất”.

Một trong những dấu ấn tiêu biểu là việc Thiếu tá Ngô Minh Ngọc, Bí thư Chi đoàn Công an phường, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai mô hình “Phao cứu sinh cộng đồng”, lắp đặt 100 phao cứu sinh chuyên dụng tại khu vực chân cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Mô hình hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn đuối nước, nhất là tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ.

Tô sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở

Trong công tác tiếp nhận, trao trả tài sản thất lạc, cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhiều lần trở thành cầu nối đưa tài sản về với người đánh mất. Đáng chú ý, lực lượng trực ban và Cảnh sát khu vực đã trao trả cọc tiền 20 triệu đồng do chị Hồ Thu Huyền, công nhân vệ sinh môi trường, nhặt được cho người đánh rơi. Cùng với đó là nhiều tài sản như ví tiền, giấy tờ, iPad được tìm thấy và trao trả cho chủ nhân.

CBCS nhiệt tình hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết bão lụt và dập tắt sự cố cháy

Những câu chuyện đẹp còn đến từ sự hỗ trợ kịp thời đối với người dân trong hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ đã đưa cụ Vũ Xuân Thi, 85 tuổi, bị lẫn, đi sơ cứu và giúp đoàn tụ với gia đình dịp Tết Bính Ngọ; hỗ trợ cháu nhỏ đi lạc tại phố Nhật Tảo, cụ ông cao tuổi tại chung cư Sunshine Riverside; giúp đỡ chị Đ.T.C, người không có khả năng nói; hỗ trợ nữ sinh P.K.N bị hỏng xe đạp điện giữa trời mưa trên đường Võ Chí Công trở về nhà an toàn.

Ngay cả những tình huống tưởng như rất đời thường, lực lượng Công an phường cũng luôn chủ động xử lý, như việc phối hợp điều tiết một chú bê chạy từ hướng cầu Nhật Tân xuống khu vực ngã tư Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn, bảo đảm an toàn giao thông và tránh xảy ra sự cố.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Công an phường Phú Thượng đã triển khai 8 chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đơn vị thăm hỏi, tặng quà 25 Tổ an ninh, trật tự dịp đầu năm; tổ chức chương trình “Xuân nhân ái – Chắp cánh ước mơ cho con”, trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; gặp mặt, tặng quà 4 công dân trúng tuyển nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Các hoạt động “Áo dài Việt – kết nối yêu thương”, hỗ trợ 12 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Vũ là con cán bộ Công an đã từ trần, hay phối hợp thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, thu nhận thành công 40 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của cán bộ, chiến sĩ.

Nhân dịp 27/7, đơn vị tổ chức thăm hỏi thương, bệnh binh; đồng thời ra mắt mô hình điểm “Sạch nhất – Đẹp nhất – Văn minh nhất” tại ngõ 28 phố Phú Xá, lắp đặt camera an ninh và 10 thùng rác đồng bộ, góp phần xây dựng địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng, biểu dương tinh thần “Trung thành nhất – Kỷ luật nhất – Gần dân nhất” của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Từ những chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đến những việc làm bình dị, nghĩa tình, phong trào “Ba nhất” tại Công an phường Phú Thượng đang được cụ thể hóa bằng hành động. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở ngày càng gần gũi, trách nhiệm, bản lĩnh và tận tụy hơn trong lòng nhân dân.