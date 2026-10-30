Triệt phá đường dây ma túy “khủng” từ Lào về Việt Nam

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cùng với các đơn vị nghiệp vụ Hải Quan, Bộ đội Biên phòng bóc gỡ thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật 25kg ma túy tại cơ quan Công an

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng buôn bán “cái chết trắng” liên tục thay đổi phương thức, tinh vi lồng ghép ma túy vào hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hòng qua mặt lực lượng chức năng. Trước thực trạng đó, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt địa bàn, quyết tâm không để Thủ đô trở thành điểm trung chuyển hay tiêu thụ ma túy.

Qua đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây tội phạm ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Hai đối tượng Triệu và Duy

Đến ngày 19/9/2026, lực lượng phối hợp gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát Hải quan, Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cùng Công an phường Xuân Phương triệt phá thành công chuyên án.

Tại đây, tổ công tác bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993, trú tại ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) cùng tang vật. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Mở rộng điều tra truy xét, cùng ngày 19/9/2026, một tổ công tác phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đang làm nhiệm vụ tại Lào đã kiểm tra bất ngờ khách sạn Saysombom tại Lào bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan gồm: Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992), cùng quê Vĩnh Long. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Sau quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định, ngày 15/10/2026, Tổ công tác đã áp giải, dẫn độ an toàn Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Việc triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy các loại là chiến công xuất sắc của Công an TP Hà Nội và các đơn vị phối hợp. Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.