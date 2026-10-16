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Pháp luật

Đánh sập đường dây ma túy "khủng"

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A.N

ANTD.VN - Ngày 16/10, Công an xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La cho biết vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

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Các đối tượng trong đường dây tội phạm

Các đối tượng liên quan gồm: Vì Văn Hom (SN 1982, trú tại xã Púng Bánh); Lò Văn Thắng (SN 1983), Lò Văn Phấn (SN 1990), Lò Văn Đoan (SN 1992), đều trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 14/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn Dồm Cang 1, xã Púng Bánh, Tổ công tác Công an xã Púng Bánh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vì Văn Hom có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 túi nilon bên trong có chứa 67 viên hồng phiến và một số vật chứng khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ, Công an xã Púng Bánh bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan gồm Lò Văn Thắng, Lò Văn Phấn, Lò Văn Đoan.

Việc phá thành công chuyên án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Púng Bánh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

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