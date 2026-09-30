Đưa 1.000 phim Việt đến gần hơn với khán giả

ANTD.VN - Khoảng 1.000 bộ phim Việt Nam thuộc ba thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình sẽ được tuyển chọn, giới thiệu và phát sóng miễn phí trên các kênh của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Hoạt động ý nghĩa này đánh dấu sự hợp tác giữa Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL thông qua ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tuyển chọn, giới thiệu và phổ biến các tác phẩm điện ảnh Việt Nam.

Theo thỏa thuận, nguồn phim được hai bên phối hợp khai thác có khoảng 1.000 tác phẩm, thuộc 3 nhóm gồm: phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Riêng danh mục phim truyện Việt Nam lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam được giới thiệu có 460 mục phim với năm sản xuất từ 1959 đến 2014. Danh sách này quy tụ nhiều tác phẩm đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả như: Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ, Con chim vành khuyên, Em bé Hà Nội, Đến hẹn lại lên, Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...

Đáng chú ý, trong kho phim kể trên có nhiều tác phẩm gắn với Hà Nội như: Em bé Hà Nội, Hà Nội mùa đông 1946, Mùa ổi, Hà Nội 12 ngày đêm. Những bộ phim này không chỉ kể những câu chuyện riêng mà còn lưu giữ hình ảnh thành phố, con người và đời sống Hà Nội qua những giai đoạn khác nhau. Với một cơ quan báo chí của Thủ đô, đây cũng là nguồn chất liệu có ý nghĩa để kết nối ký ức điện ảnh với công chúng hôm nay.

Theo định hướng được công bố, các đợt phim có thể được tổ chức theo chủ đề, từ những câu chuyện về Hà Nội, tình yêu và gia đình, tuổi trẻ đến ký ức chiến tranh và đời sống Việt Nam. Việc lựa chọn sẽ chú trọng giá trị của tác phẩm, sự phù hợp với khán giả và khả năng gợi mở những vấn đề còn có ý nghĩa trong đời sống đương đại.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông

Đánh giá về sự hợp tác này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng việc đưa những tác phẩm điện ảnh có giá trị, trong đó có phim tài liệu và phim ngắn, đến gần công chúng là một cách để tăng sức lan tỏa cho điện ảnh Việt Nam. Ông đồng thời nhấn mạnh nhu cầu khai thác hiệu quả hơn nguồn phim đang được lưu giữ tại Cục Điện ảnh và Viện Phim Việt Nam, đặc biệt những tác phẩm về lịch sử, Cách mạng, lãnh tụ, văn hóa và các đề tài giàu giá trị nhân văn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng cho biết các tác phẩm lịch sử, Cách mạng thời gian qua vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng khi được phát sóng trên truyền hình. Vì vậy, việc đưa kho phim được lưu giữ qua nhiều thời kỳ trở lại với khán giả có thể mở thêm cơ hội để những tác phẩm này được tiếp cận rộng rãi hơn.

Từ góc độ đơn vị truyền thông, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết, mục tiêu của sự hợp tác là từng bước hình thành một điểm hẹn điện ảnh thường xuyên trên các nền tảng của cơ quan. Cùng với việc giới thiệu và phát sóng phim, hai bên hướng tới phối hợp thực hiện các chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, giao lưu và sản phẩm truyền thông đa nền tảng về điện ảnh Việt Nam. Hoạt động quảng bá cũng được dự kiến triển khai trên truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và các nền tảng số. Bên cạnh thông tin về tác phẩm, các nội dung như câu chuyện hậu trường, chân dung nghệ sĩ hay thông tin lịch phát sóng sẽ giúp mở rộng cách tiếp cận với phim Việt, thay vì chỉ dừng ở việc phát sóng đơn thuần.

Cùng với đó, đại diện Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng đề cập việc phối hợp truyền thông cho những sự kiện lớn của điện ảnh như: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim Việt Nam, các tuần phim và những chương trình quảng bá, xúc tiến điện ảnh. Qua đó, hoạt động hợp tác không chỉ hướng đến kho phim được lưu giữ mà còn mở rộng sang việc giới thiệu đời sống điện ảnh đương đại.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam - Đặng Trần Cường

Chia sẻ thêm về sự hợp tác này Cục trưởng Cục Điện ảnh - Đặng Trần Cường cho biết việc phổ biến các tác phẩm điện ảnh do Nhà nước sở hữu trước đây gặp những khó khăn nhất định về cơ chế. Theo ông, việc phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là bước triển khai cụ thể nhằm đưa nguồn phim này đến gần công chúng hơn. Sau lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục thống nhất danh mục phim, tiến độ và phương thức triển khai, đồng thời đánh giá hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Trong đó, lãnh đạo Cục Điện ảnh nhấn mạnh, một trong những yêu cầu được hai bên đặt ra là hoạt động phổ biến phim phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phạm vi quyền, mục đích, thời hạn và hình thức sử dụng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu liên quan đến bản quyền, phân loại và phát sóng. Danh mục cũng như lịch phát sóng cụ thể sẽ được hai bên tiếp tục lựa chọn và thống nhất.

Theo biên bản thỏa thuận, 3 "vệt" phim dự kiến được xây dựng trên sóng truyền hình Thủ đô gồm: “Hẹn với phim Việt” dành cho phim truyện, “Dấu ấn thời gian” dành cho phim tài liệu và “Vườn phim tuổi thơ” dành cho phim hoạt hình. Thay vì chỉ đưa tác phẩm lên sóng, chương trình dự kiến có phần giới thiệu ngắn trước mỗi bộ phim, gợi mở về hoàn cảnh ra đời, một chi tiết nghệ thuật đáng chú ý hoặc câu chuyện phía sau tác phẩm, giúp khán giả có thêm thông tin trước khi bước vào bộ phim. Khi điều kiện cho phép, chương trình cũng có thể có sự tham gia của các nhà làm phim, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu điện ảnh.