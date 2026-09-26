"Bóng ma nhà hát" chật vật sau 8 ngày ra rạp

ANTD.VN - Sau 8 ngày ra rạp, "Bóng ma nhà hát" mới thu hơn 2,37 tỷ đồng. Doanh thu trong ngày của phim giảm xuống hơn 11 triệu đồng cùng lượng suất chiếu thu hẹp, cho thấy phim đang gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc đua ngoài phòng vé.

Sau 8 ngày công chiếu, "Bóng ma nhà hát" ghi nhận doanh thu hơn 2,37 tỷ đồng, trong khi lượng suất chiếu và vé bán trong ngày giảm đáng kể

Sau 8 ngày chính thức công chiếu, tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Công Sơn có tựa đề "Bóng ma nhà hát" đang vấp phải khó khăn rõ rệt về mặt doanh thu. Theo số liệu thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến thời điểm hiện tại, phim mới chỉ đem về doanh thu khoảng 2,375 tỷ đồng. Chỉ tính riêng doanh thu trong ngày thì đến chiều nay 26-9, phim chỉ đạt doanh thu 11,684 triệu đồng với 136 vé bán ra trên 82 suất chiếu. Số liệu này cho thấy đà tăng trưởng về doanh thu của "Bóng ma nhà hát" rõ ràng đã chững lại đáng kể.

Ra rạp từ ngày 18-9, "Bóng ma nhà hát" thuộc thể loại hài – kinh dị với thời lượng 97 phút, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như: Trâm Anh, Quỳnh Lý, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Phương Lan, Hoàng Phi...cùng nhiều nghệ sĩ tài năng khác. Đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu đạo diễn Lê Công Sơn thử sức với điện ảnh thương mại. Phim được gắn nhãn T16, lấy bối cảnh một nhà hát cũ, nơi nhân vật chính vô tình phát hiện những bí mật liên quan đến một nữ diễn viên đã qua đời.

Phim đang gặp khó trong việc duy trì sức hút với khán giả sau những ngày đầu ra rạp

Với chất liệu kết hợp giữa yếu tố hài hước và không khí kỳ bí, bộ phim từng được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho khán giả trong mùa phim cuối tháng 9-2026. Tuy nhiên, diễn biến doanh thu thực tế cho thấy tác phẩm chưa tạo được sức bật tại phòng vé. Trong đó, con số đáng chú ý nhất nằm ở diễn biến trong ngày. Theo Box Office Vietnam, phim hiện chỉ còn 82 suất chiếu trên toàn quốc và bán được 136 vé, tương đương trung bình chưa đến 2 khán giả/ suất chiếu.

Trong bối cảnh các hệ thống rạp thường điều chỉnh lịch chiếu theo nhu cầu thực tế, lượng khán giả thấp sẽ khiến số suất dành cho phim có xu hướng bị rút bớt lại. Suất chiếu giảm đồng nghĩa với khả năng tiếp cận khán giả cũng bị ảnh hưởng, khiến doanh thu khó tạo bứt phá trong những ngày tiếp theo. Đây là quy luật tất yếu của thị trường rạp chiếu. Trước đó, ngay sau những ngày đầu công chiếu, bộ phim này được ghi nhận có khởi đầu khá chật vật khi doanh thu chỉ vượt mốc hơn 2 tỷ đồng và xếp ở nhóm dưới trên bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Diễn biến về doanh thu khiêm tốn của "Bóng ma nhà hát" phản ánh rõ áp lực cạnh tranh tại phòng vé Việt Nam năm 2026. Theo các thống kê về thị trường điện ảnh, nửa đầu năm chứng kiến nhiều phim Việt đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đồng thời sự cạnh tranh giữa phim nội và các "bom tấn" ngoại cũng diễn ra quyết liệt hơn. Đối với "Bóng ma nhà hát", việc doanh thu trong ngày đã giảm xuống còn hơn 11 triệu đồng sau 8 ngày phát hành cho thấy bộ phim chưa tạo được lực kéo đủ lớn để duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Doanh thu của bộ phim chững lại sau tuần đầu công chiếu

Mặc dù gặp khó khăn về doanh thu song ở chiều ngược lại, phim vẫn nhận được điểm đánh giá khá tích cực trên một số nền tảng đặt vé trực tuyến như: 8,1/10 (MoMo Movies), 8,7 điểm (Galaxy Cinema). Được biết việc chấm điểm được dựa trên hàng trăm lượt đánh giá của người dùng. Điều này cho thấy phản hồi của một bộ phận người xem không hoàn toàn tiêu cực, nhưng mức độ lan tỏa vẫn chưa đủ để chuyển hóa thành số lượng vé bán ra trên diện rộng.

Trường hợp của "Bóng ma nhà hát" cũng gợi lại bài toán quen thuộc đối với các dự án Việt Nam quy mô vừa phải. Việc sở hữu dàn diễn viên quen mặt, lựa chọn thể loại dễ tiếp cận như hài, kinh dị hay có ý tưởng bối cảnh độc đáo chưa phải là bảo chứng cho thành công phòng vé.

Trên thực tế, trong giai đoạn đầu khi phim mới phát hành ngoài rạp chiếu thì các yếu tố như hiệu ứng truyền thông, phản hồi của khán giả sau các suất chiếu đầu tiên hay khả năng giữ suất tại các cụm rạp...đều ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của tác phẩm. Khi lượng khán giả giảm nhanh chỉ sau một tuần, việc tạo cú hích ở giai đoạn sau đương nhiên trở nên khó khăn hơn. Với doanh thu khiêm tốn tính đến thời điểm hiện tại, "Bóng ma nhà hát" đang đối mặt với thử thách lớn trong việc duy trì sức hút ở giai đoạn tiếp theo trước khi rời rạp chiếu.