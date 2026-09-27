Dàn giám khảo giàu kinh nghiệm đồng hành cùng "Sao Mai 2026"

Theo thông tin từ Ban tổ chức "Sao Mai 2026", vòng chung kết cuộc thi năm nay quy tụ 3 vị giám khảo xuyên suốt là NSND Tấn Minh, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Đại diện cho ba lĩnh vực biểu diễn, đào tạo và sáng tác, họ sẽ đồng hành cùng 16 thí sinh trong toàn bộ hành trình của vòng chung kết, từ những đêm thi đầu tiên đến chung kết và trao giải. Trong đó, NSND Tấn Minh sẽ giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo.

Bên cạnh 3 giám khảo chính, mỗi tuần cuộc thi sẽ có thêm 2 giám khảo khách mời. Riêng đêm chung kết và trao giải dự kiến có từ 4 đến 6 giám khảo khách mời để có thể bổ sung những góc nhìn chuyên môn khác nhau trong việc đánh giá thí sinh.

Sự kết hợp của 3 gương mặt giàu kinh nghiệm được kỳ vọng tạo nên sự cân bằng giữa chuyên môn biểu diễn, đào tạo và sản xuất âm nhạc. NSND Tấn Minh có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và hiện là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; còn Nguyễn Hải Phong là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc với nhiều dự án đương đại.

Trong số các thành viên hội đồng giám khảo, sự trở lại của PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nhận được nhiều sự quan tâm. Cách đây 21 năm, cô từng giành giải Nhất phong cách Dân gian và giải "Khán giả yêu thích" tại sân chơi "Sao Mai 2005". Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật và giảng dạy, nữ nghệ sĩ trở lại cuộc thi ở một vai trò hoàn toàn khác.

Tân Nhàn cho biết việc ngồi vào ghế giám khảo mang đến cho cô cảm giác vừa hạnh phúc, vừa nhiều trách nhiệm. Theo cô, khi danh tính giám khảo được công khai, mỗi quyết định đều nhận được sự quan tâm của khán giả và giới chuyên môn. Vì vậy, từng nhận xét và lựa chọn đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, với tinh thần công tâm và trách nhiệm.

Từ kinh nghiệm của một người trưởng thành từ giải "Sao Mai", nữ nghệ sĩ cho rằng cuộc thi không chỉ tìm kiếm những giọng hát đẹp mà còn hướng đến những nghệ sĩ có khả năng phát triển lâu dài. Đặc biệt, nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vẫn là yếu tố quan trọng, song người nghệ sĩ cũng cần tích lũy vốn sống, tư duy âm nhạc và khả năng thích ứng với đời sống âm nhạc hiện đại để có thể đi đường dài với nghề. Nữ giám khảo cũng đánh giá cao định hướng của "Sao Mai 2026" trong việc tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc nhưng không giới hạn thí sinh trong một cách thể hiện cố định. Theo cô, việc mở rộng yêu cầu về khả năng thể hiện nhiều phong cách âm nhạc là phù hợp với thực tế nghề nghiệp của ca sĩ hiện nay.

"Sao Mai 2026" quy tụ 16 thí sinh bước vào vòng chung kết sau các vòng tuyển chọn trên toàn quốc. Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay hướng đến việc tìm kiếm những nghệ sĩ trẻ toàn diện, không chỉ có giọng hát tốt mà còn sở hữu tư duy âm nhạc rõ ràng, khả năng xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Một điểm mới của mùa giải là việc mở rộng không gian thể hiện cho thí sinh. Theo đó, thay vì gắn chặt với một dòng nhạc cố định, các đêm thi được xây dựng theo từng chủ đề, tạo điều kiện để thí sinh thử sức ở nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Cách tổ chức này nhằm khuyến khích các giọng ca trẻ bộc lộ nhiều khía cạnh trong khả năng biểu diễn, đồng thời phản ánh yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường âm nhạc hiện nay.

Theo kế hoạch, vòng chung kết "Sao Mai 2026" mở đầu bằng đêm công chiếu "Hành trình mới" được phát sóng vào tối nay 27-9. Các đêm thi tiếp theo được phát sóng lúc 21h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm chung kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 22-11-2026.