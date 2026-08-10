Động đất mạnh 7,4 độ richter ở Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 10-8, giới chức Colombia thông báo, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển miền Tây nước này.

Chiếc xe bị hư hại do tường sập sau trận động đất ở Cali, Colombia. Ảnh: EPA

Phát biểu với đài Caracol Radio, Thị trưởng thành phố Pereira, Mauricio Salazar cho biết, đã có 18 người tử vong và những người khác bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập. Tại thành phố Manizales, Thị trưởng Jorge Eduardo Rojas cho biết đã ghi nhận 2 người thiệt mạng sau vụ động đất.

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra ở miền Tây Colombia hôm 10-8, làm rung chuyển quốc gia Nam Mỹ này và nước láng giềng Ecuador, khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở San Jose Del Palmar, một đô thị thuộc vùng Choco, cách Thủ đô Bogota của Colombia khoảng 400 km về phía Tây. USGS cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 107 km.

Ít nhất 20 tòa nhà bị sập trong trận động đất tại thành phố Cali của Colombia, với nhiều người mắc kẹt bên trong, Thị trưởng Alejandro Eder cho biết. Thành phố đã đề nghị các đội cứu hộ từ Bogota và Medellin hỗ trợ công tác cứu nạn, ông nói thêm.

Cơ quan hàng không dân dụng Colombia cho biết, 6 sân bay bị hư hại trong trận động đất đã tạm ngừng hoạt động. Những sân bay này ở miền Tây Colombia tọa lạc tại các thành phố Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago và Buenaventura.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết ông sẽ đích thân giám sát các nỗ lực phục hồi và thiết lập một trung tâm khẩn cấp ở San Jose del Palmar.

Trận động đất này xảy ra sau 2 trận động đất liên tiếp có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter ở Venezuela vào cuối tháng 6. Những trận động đất đó đã phá hủy hàng trăm tòa nhà và khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.