Cháy kho chứa đạn dược ở một nước thành viên NATO

ANTD.VN - Nhiều tiếng nổ vang lên tại kho chứa đạn dược ở Bulgaria sau khi xe tải chở hàng cho một nhà máy quân sự bốc cháy, truyền thông địa phương đưa tin.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ việc. Ảnh: RT

Vụ việc xảy ra vào khoảng giữa trưa 10-8 gần làng Belitsa thuộc tỉnh Gabrovo, theo hãng tin BGNES. Hãng tin này đã công bố đoạn video cho thấy một đám mây trắng lớn bốc lên ở phía xa, kèm theo những tiếng nổ lớn.

Không có thương vong nào được báo cáo. Cơ sở này đã bị phong tỏa và khoảng 300 nhân viên của nhà sản xuất vũ khí Bulgaria EMCO đã được sơ tán, trong khi cư dân của các khu định cư gần đó được khuyến cáo ở trong nhà, Thống đốc tỉnh Gabrovo, Kristina Sidorova cho biết.

Bulgaria, nước thành viên NATO, từng là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn cho Ukraine. Hồi tháng 6, Sofia tuyên bố sẽ không gửi thêm bất kỳ gói vũ khí nào đến Kiev. Tháng trước, nước này đã rút khỏi cái gọi là “liên minh tự nguyện”, một nhóm các nước châu Âu do Anh và Pháp dẫn đầu tài trợ cho Ukraine.

EMCO là một trong những nhà sản xuất đạn dược lớn của Bulgaria và đã cung cấp cho Ukraine từ ​​khoảng năm 2014. Các hồ sơ công khai không nêu rõ sản phẩm nào được sản xuất hoặc lưu trữ tại cơ sở Belitsa.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi một máy bay không người lái của Ukraine rơi ở Bulgaria gần một trạm nén khí phục vụ Đường ống dẫn khí xuyên Balkan. Đây là tuyến đường ống dẫn khí chiến lược nối Hy Lạp, Bulgaria, Romania, Hungary, Slovakia, Moldova và Ukraine.