Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane

ANTD.VN - Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 10/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đến viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào vào viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng đoàn đại biểu các cơ quan đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã đặt vòng hoa và dành 1 phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, người con ưu tú của nhân dân Lào các dân tộc, đồng thời là người bạn thân thiết, gắn bó, thủy chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Ghi sổ tang tại Lễ viếng, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào các dân tộc anh em và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào cùng gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Trong sổ tang, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm viết: “Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, người con ưu tú của nhân dân Lào các dân tộc. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phụng sự đất nước và nhân dân, đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh…

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là tấm gương sáng về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Đồng chí đã luôn dành những tình cảm chân thành, sâu sắc, hết lòng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào; đồng thời cũng là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác tại Lào…”.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm ghi sổ tang tại Lễ viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào các dân tộc anh em sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, như đồng chí Xaysomphone Phomvihane hằng mong muốn.

Nhân dịp này, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào các dân tộc anh em và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane.