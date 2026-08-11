Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã rà phá toàn bộ thủy lôi và mở eo biển Hormuz

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-8-2026 tuyên bố Hải quân Mỹ đã rà phá thủy lôi trên toàn bộ eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này hiện đã được mở và nằm dưới sự kiểm soát của Washington.

Tổng thống Donald Trump

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Hiện eo biển đã mở”, đồng thời khẳng định Hải quân Mỹ là lực lượng duy nhất đang kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đang duy trì một vòng phong tỏa “bức tường thép”, song biện pháp này chỉ nhằm vào các tàu đi đến hoặc rời Iran. Các tàu thuyền khác có thể lưu thông qua eo biển.

Ông Trump cũng tuyên bố Hải quân Mỹ đã rà phá thủy lôi trên “toàn bộ” eo biển Hormuz. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran đôi khi vẫn có thể thả thủy lôi tại khu vực, nhưng lực lượng Mỹ có khả năng phát hiện chúng. “Chúng tôi kiểm soát eo biển 100%”, ông Trump nói.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Iran tuyên bố tuyến hàng hải này sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Mỹ đáp ứng một loạt yêu cầu, trong đó có bồi thường thiệt hại chiến tranh và dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và nhiều loại hàng hóa khác.

Ông Trump cho rằng Iran vẫn có khả năng gây trở ngại tại eo biển, song nhận định Tehran đang chịu sức ép kinh tế nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran đang thiếu tiền, gặp khó khăn trong việc trả lương cho binh sĩ và đối mặt với lạm phát rất cao.