Đóng cửa chỉ còn 3 điểm giao dịch, lãi suất huy động hạ xuống gần 0%, điều gì đang xảy ra tại SCB?

ANTD.VN - SCB liên tục đóng cửa các chi nhánh, phòng giao dịch, hiện chỉ còn duy trì 3 điểm giao dịch tại TP.HCM. Lãi suất huy động của ngân hàng này cũng hạ xuống gần 0%/năm ở toàn bộ các kỳ hạn.

Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết đã đóng cửa thêm 5 chi nhánh gồm: Chi nhánh Chợ Lớn, Long An, Hà Nội, Tân Định và Kiên Giang. Các chi nhánh này đồng loạt chấm dứt hoạt động từ ngày 24/10 vừa qua.

Trước đó, SCB cũng đã đóng cửa gần 40 chi nhánh, phòng giao dịch từ Bắc vào Nam. Hiện theo công bố trên website, ngân hàng này chỉ còn duy trì 3 điểm giao dịch đều tại TP.HCM, gồm SCB Sài Gòn, SCB Bến Thành và SCB Cống Quỳnh.

Trước khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ giữa 2022 sau vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB có gần 240 điểm giao dịch ở 28 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập), trong đó riêng TP.HCM từng có 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

Ngân hàng bắt đầu đóng cửa mạng lưới từ 2023 và chỉ trong vòng 3 năm, gần như toàn bộ chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng này đã không còn.

Bên cạnh việc thu hẹp mạng lưới, SCB cũng vừa thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo đó, kể từ ngày 15/9/2026, trụ sở chính của ngân hàng sẽ chuyển từ địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM sang số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.

Cùng với động thái này, SCB cũng có động thái lạ chưa từng có, khi đồng loạt hạ lãi suất huy động từ ngày 26/10 xuống mức rất thấp.

Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn từ 5 tháng trở xuống chỉ còn duy trì ở mức 0,1%/năm; kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng là 0,5%/năm; các kỳ hạn từ 12 đến dưới 24 tháng là 06%/năm và kỳ hạn từ 24 tháng trở lên là 0,7%/năm. Đây là mức lãi suất được áp dụng đối với cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến.

Các động thái thu hẹp tối đa điểm giao dịch và hạ lãi suất xuống mức tượng trưng cho thấy hoạt động huy động tiền gửi của SCB gần như đã “đóng băng”. Hiện ngân hàng đang tập trung vào các giải pháp để xử lý các tài sản bảo đảm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Trong một diễn biến mới nhất, ngân hàng này vừa thông báo hủy gói thầu thuê tổ chức định giá 13 mã tài sản bảo đảm theo Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST và Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Lý do hủy thầu liên quan đến việc thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt dẫn đến thay đổi khối lượng công việc và tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu.

Trước đó, gói thầu này được ngân hàng triển khai vào tháng 7/2026, nhằm xử lý 13 tài sản bảo đảm gồm hệ thống máy móc, thiết bị tại nhà máy, quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản nằm ở các vị trí trung tâm TP.HCM.

Đây là một phần trong danh mục 1.120 mã tài sản bảo đảm mà Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giao ngân hàng phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiếp tục quản lý và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nội dung bản án, 1.120 mã tài sản bảo đảm nói trên được sử dụng để bảo đảm cho 1.243 khoản vay liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB. Dư nợ của các khoản vay này ước tính khoảng 673.000 tỷ đồng.

Liên quan đến quá trình xử lý tài sản tại SCB, vào tháng 8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước được giao phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để thúc đẩy triển khai phương án xử lý tài sản bảo đảm của SCB.

Theo một thông tin được SCB công bố gần đây, ngân hàng đã thành lập bộ phận quản lý độc lập nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và thực hiện các thủ tục liên quan đến danh mục tài sản bảo đảm trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Đến nay, SCB đã gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng để xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản thuộc hai bản án.

Đối với những tài sản có giá trị lớn, hồ sơ pháp lý phức tạp hoặc liên quan đến nhiều bên, ngân hàng cho biết đang từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và các cơ quan liên quan.

Ngân hàng cho biết đã thu nợ, khắc phục nghĩa vụ nợ thuộc Bản án 157 và Bản án 1125 với tổng số tiền 897 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đối với các khoản dư nợ tín dụng nằm ngoài phạm vi hai bản án, SCB đã xử lý, thu hồi hơn 36.000 tỷ đồng bao gồm nợ gốc, lãi và phí.